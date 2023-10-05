歡慶迪士尼100周年 Epson推出台灣獨家迪士尼標籤機

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今年迎來迪士尼的100周年，Epson推出官方授權的迪士尼系列標籤機，將經典角色融入產品打造出台灣獨家的LW-K200DA小熊維尼系列標籤機以及LW-K200DB公主系列標籤機，更因應此次新機上市再推出迪士尼小熊維尼及公主系列各兩款的主題標籤帶，提供消費者選購。

LW-K200DA小熊維尼系列標籤機外觀除了有小熊維尼以外，經典的跳跳虎以及小豬設計也活靈活現的出現在機身上。LW-K200DB迪士尼公主系列，外觀由白雪公主、愛麗兒、樂珮、仙杜瑞拉以及茉莉公主五位經典公主融合而成，充滿粉嫩夢幻的氛圍。除了機身童趣可愛以外，兩款新機機身僅400克，輕便小巧且外出攜帶相當便利，即使出門在外也能夠隨時隨地的列印。

此次推出的台灣獨家迪士尼系列新機不僅支援多達上百款的6／9／12／18mm寬度的標籤帶，更分別推出新款標籤帶，包含小熊維尼春暖花開款（LK-4XBYDA）、翩翩起舞（LK-4XBYDB）標籤帶，以及迪士尼公主仙境初雪款（LK-4XBYDC）、微笑之心（LK-4XBYDD）標籤帶，讓列印出的標籤擁有滿滿的童年回憶。除此之外，Epson標籤帶全系列皆通過國際權威機構RoHS官方認證，不含化學藥劑和對人體有害物質，用戶能夠在盡情發揮創意的同時，也能夠安心地列印屬於自己的標籤。