Pixel 8台灣漲價 Google：規格升級與匯率因素

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Google今天在台灣發表新一代旗艦手機Pixel 8與Pixel 8 Pro，台灣售價較去年調漲新台幣5910元、6910元。Google硬體副總裁彭昱鈞接受媒體採訪表示，Pixel 8手機硬體規格明顯升級，包括螢幕、相機等，加上考慮匯率因素而訂價。

針對Pixel 8銷量看法，彭昱鈞未提供具體數字，僅強調對新機有很好的信心，期待市場反應。

中央社記者詢問台灣團隊對新機貢獻，彭昱鈞表示，台灣手機團隊非常龐大，成員都對新機有相當程度的著墨和參與，團隊也持續招募人才。

談及新機亮點，他特別提到Pixel 8系列升級中央處理器（CPU）、數位訊號處理器（DSP）及自研晶片Tensor Processing Unit（TPU），機器學習效能相較前一代提升150倍。Google硬體產品發展以人工智慧（AI）優先，自行設計的系統單晶片（SoC）可以提供比較好的使用者體驗。

彭昱鈞指出，Pixel手機的「魔術橡皮擦」功能，就是AI技術很好的展現，透過AI可以精準辨識物體，進行物體移除與填補。

Pixel 8配備6.2吋螢幕與更靈敏的顯示效果，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋，帶來更舒適的握感。Pixel 8 Pro維持6.7吋螢幕，搭配拋光鋁合金邊框與霧面玻璃背蓋，並擁有全新的溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫助使用者快速取得附近物體的溫度資訊。

Pixel 8台灣售價2萬4900元起，Pixel 8 Pro售價3萬3900元起，兩款新機即日起開放預購，將於10月12日上市。

Google同時發表新一代智慧手錶Pixel Watch 2，升級處理器與晶片組，帶來更準確的心率量測，在螢幕長亮模式下也能提供24小時的電力續航，並整合更多Google服務與健身功能，台灣售價1萬990元起。