澎湖陷中颱小犬暴風圈 傳機車騎士遭路樹擊落

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中颱小犬暴風圈正籠罩離島澎湖，雖離颱風中心還一大段距離，但在東北季風共伴效應下，最大瞬間來到陣風13級，目前也傳出零星小災情，但這種北面來的強風，還彷如是冬季日常，因此馬公漁港補網場仍可見漁工辛勤補網，為風浪平就後出航準備。

不過澎湖縣災害應變中心呼籲，上午9時澎湖各測站實測風力，最大陣風多已達12—13級，中午時段風力仍有增強趨勢，請加強戒備！

而早上坐鎮災害應變中心的縣長陳光復說，馬公目前11級強風，吉貝、花嶼等離島已有12-13級強風，呼籲鄉親盡量不要外出並注意防颱和安全外。還語帶玄機說「小犬颱風明天中午才會離開，縣府正密切注意中。」留給外界澎湖是否有機會達成七天連假的想像。

澎湖颱風災害應變中心自昨（4）日下五4時起一級開設至今（5）日上午8時止，僅強風無雨，昨昨晚開始加劇的風力，把海水都刮了起來，房屋窗戶、汽車都可見瀰漫了一層風沙和海水混和的鹹水煙。而強風已造成路樹災情共4件、建築圍籬倒塌毀損1件，其中湖西鄉成功往大城北路口路樹倒塌，造成路過民眾受傷。

一名21歲機車騎士清晨5時27分行經湖西鄉成功村往大城北方向時，不幸被倒塌的路樹當場擊落壓傷，幸僅肢體擦傷，經包紮止血、清洗傷口送衛生福利部澎湖醫院就醫後無礙。

現場橫倒路樹，也由警消等協助鋸斷放置路旁、清理殘枝，恢復交通。消防局也通令派員巡查各主要幹道並排除傾倒路樹，目前尚無道路障礙情形。