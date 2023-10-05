《金融》野村：第四季看好4區股市 台股入列 債市首選3類別

【時報記者任珮云台北報導】時序進入第四季，由於聯準會的利率政策較市場原先預期更偏鷹，影響投資氣氛，第三季全球股債市多呈震盪回檔。野村投信表示，第四季投資人持續觀望通膨走勢及聯準會是否再度升息，市場仍偏向整理走勢，不過美國經濟展現韌性，企業獲利預期成長，加上近期回檔後，股債市均已浮現長期投資機會。因此，建議趁回檔時布局，股市建議以具有基本面優勢的標的為主，例如美國、台灣、日本及印度，債市看好美國非投資級債券、投資級債券以及新興美元主權債券。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，美國通膨雖然降溫，但仍高於聯準會設定的2%水準，且受到結構性因素影響，通膨降溫速度緩慢，聯準會的態度較市場原先預期強硬，不僅年底前仍可能升息一碼，點陣圖亦顯示2024年降息幅度縮小。事實上，聯準會利率政策一向是通膨優先，經濟成長居次，在通膨未明確受控前，聯準會不會鬆口，而投資人則在等待利率政策出現即將反轉的訊號，在此之前，市場仍因觀望氣氛而較為波動。不過，若將眼光放遠，2024年的經濟有望溫和成長，通膨持續降溫將帶動聯準會的利率政策轉向，長期而言股債市皆有不錯的投資機會。因此，第四季建議趁市場回檔時逢低布局，股市方面，看好基本面良好的標的，例如具有結構性成長趨勢的科技股，經濟成長較佳的新興市場，例如新興亞洲市場的印度與東南亞等；債券則看好信用債，短天期債券受到殖利率波動的影響較低，可納入投資組合。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，市場擔憂高利率環境將持續更長的時間，導致近期美歐公債殖利率狂飆，雖然歐美等國家通膨已自高點回落，但自疫情後，歐美各國的債務大幅膨脹，以美國債務為例，從2019年底的23.2兆美元，至2023年8月已增加至32.9兆美元，由於各國財政赤字持續增加，未來債務金額仍將持續成長，增添公債殖利率上升的壓力，預估未來6~9個月美國10年期公債殖利率可能上漲至4.75%~5%的水準。然而，信用債市則因有較高票息的價值面保護，表現仍有支撐，即便殖利率創新高，仍可享有正報酬。加上美國升息近尾聲，目前美國10年期公債殖利率已位於相對高檔，根據去年10月達到波段高點後的經驗來看，現在應該是緊抱債券資產而非不理性的賣出。至於各債券的配置，較為看好非投資級債券，投資級債券是中性偏多看待，建議布局美國、新興亞洲以及全球金融債。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐認為，整體而言，第四季至明年(2024年)股市的走勢將呈現「先蹲後跳」，短線走勢震盪(先蹲)再到明年隨著企業獲利緩步成長而走高(後跳)。目前的股市較為波動，主要是反映投資人對於經濟前景的擔憂，但美國經濟具有韌性，勞動市場數據仍然強勁，且通膨也會持續下滑，投資人慢慢地會明白情況並沒有想像地糟，屆時會再以理性來評斷市場價值。不過，短期內市場仍會擔憂聯準會將持續升息，若聯準會真的在年底前再度升息一碼，表示這段期間的經濟數據表現良好，好消息反而變成壞消息，造成市場震盪。至於布局策略，除了逢低布局，大型成長股仍為未來推動市場上升的核心，因為在經濟溫和成長而利率相對偏高的環境下，具有成長性標的仍是投資人首選。就個別市場來說，美股相對穩健且不乏投資主題，日本及印度股市具有結構性成長題材，長期表現看好。