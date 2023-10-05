《國際產業》韓今年最大IPO 開盤股價漲逾1倍

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓企斗山機器人（Doosan Robotics）選擇在5日IPO（股票初次公開交易），在市場看好下，這家韓國最大的協力機器人業者，一開盤的交易價格，就比掛牌價要高出1.27倍，也立刻躍身為韓國今年迄今最大IPO。

藉由這次新上市，斗山機器人應可籌得4,212億韓元，約3.17億美元。新上市價位是在上限26,000韓元的斗山機器人，開盤時，股價立刻衝高至59,100韓元，盤中一度來到67,600韓元後，隨即遭獲利了結賣壓狙擊，漲幅也漸漸收斂。

斗山機器人來頭不小，是韓國歷史悠久的斗山集團在2015年所成立，公司主要產品是製造協作機器人。這種機器人手臂可用來跟產線員工，在兩公尺的範圍內合力完成生產作業。另外，在近來熱門的無人咖啡店內，斗山出品的協作機器人也可用來煮咖啡。

斗山機器人表示，不管是法人還是散戶都對這次掛牌參予非常踴躍。以散戶來說，光是申購金額就高達33.1兆韓元，因此IPO的規模也是2023年到目前最大的。

韓國Eugene投資證券認為，斗山機器人雖有競爭強敵，像是日本發那科（Fanuc）以及丹麥優傲機器人（Universal Robots）等，但在全球人口數愈來愈少、可用的勞動力短缺、生產成本急速增加，以及許多國家拿回自已的製造權，故新興市場還是可以期待。

同時，對斗山機器人這家公司來說，現在是擴大銷售量，以及增加產品線來增加市占率的好時機。調研單位MarketsandMarkets預估，全球機器人手臂市場，可望從2022年9.66億美元，成長到2025年21.57億美元。

在2022年期間，斗山機器人營收分布在北美、歐洲以及韓國等地，這3個主要區域分別占30%左右。不過去年世道不好，這家高科技韓企賠錢，營業虧損金額為132億韓元。