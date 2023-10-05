凱基銀、高雄都發局 合推「社宅」刷卡繳租金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基銀行便捷友善的數位支付服務再下一城！凱基銀行領先業界與高雄市政府都發局合作，共同推出信用卡繳納社會住宅租金服務，未來都發局所興建的社會住宅約3,213戶的住戶，都可透過凱基銀行「KGI inside」的繳費API，使用信用卡線上繳納租金，享受便捷友善繳款體驗。

近年因疫情影響改變民眾支付習慣，高市府都發局本著服務民眾的初心，期盼拓展多元化繳費服務措施以滿足民眾需求。凱基銀行則積極協助政府推動社宅政策，持續深耕民眾在繳款方式的便利性，特別與都發局共同合作，將信用卡繳費功能帶入社宅租金繳納的情境，住戶可使用任一家合作銀行信用卡，透過手機掃描帳單上QR CODE就可以即時用信用卡繳納租金，改變過去住戶只能以轉帳繳納租金，為民眾提供更便利的支付場景。

凱基銀行今年初已完成第一階段與包租代管業者合作信用卡繳社宅租金，並持續擴大應用繳費服務模組，此次協助高雄市府都發局建置繳費機制，請款、收款、撥款全數自動化，有效減輕人力負擔，同時解決社會住宅住戶及都發局的介面問題。此外，民眾所關心的信用卡交易安全議題，凱基銀行「KGI inside」亦符合國際最高認證的支付卡產業資料安全標準(Payment Card Industry Data Security Standard，簡稱PCI DSS)，保障持卡人資料安全。

凱基銀行將持續以創新的服務模式，將「KGI inside」導入至各種支付場景，除了結合各縣市政府、住都中心的計畫，繼續推動以信用卡繳納社會住宅租金的便民服務，提供民眾安全、便利及友善的支付方式，並藉由凱基銀行嵌入式的金融服務，共同打造數位化的支付型態。