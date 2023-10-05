頂辦爆海量 高雄亞灣區「傳産、科技、新創」重磅整合

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5G時代來臨，高雄市府攜手中央推動高雄「亞洲新灣區」發展，並將投入7年170億元經費，打造亞洲新灣區成為全台最大5G-AIoT為目標，吸引多家開發商規劃頂辦A辦以及企業總部進駐，預估帶動約550億元投資，區域發展潛力高，儼然躍升為國際大城。

「亞灣2.0智慧科技創新園區計畫」融合了園區開發、智慧設施、場域應用、新創基地、人才培育和產業集聚等6大關鍵工作領域，吸引國內外大型企業在高雄設立據點，並以龍頭企業帶動中小企業，建立完整的5G AIoT產業生態系統，充分發揮產業集聚所帶來的協同效應。根據統計，未來亞洲新灣區，將出現20萬坪的新商辦供給出現，為促進5G AIoT產業的聚集，市政府評估亞灣區現有的辦公空間，並成功媒合包括台壽大樓、中華電信成功大樓、高軟鴻海大樓、國城大樓、85大樓以及高雄新創大樓等6處建築物的空間。同時，實施辦公空間租金補貼計畫，吸引5G AIoT相關企業和團隊進駐。截至2023年6月底，高雄市府核定17家企業進駐亞灣區，預計將帶來20億元的投資。

高雄亞灣區總佔地面積達590.22 公頃，譽有亞洲西雅圖美稱，有如此美名，不外乎是商業區、豪宅區、AI科技廊道發展蓬勃，且擁有迷人港灣海景。此外，亞灣區借鏡國外港都計畫，推動文化休閒、經貿發展、倉儲轉運等空間，區域內有駁二藝術特區、棧貳庫、流行音樂中心等休閒專用區域，另有高雄軟體園區、科技產業園區等產業聚集。

另外，高雄亞灣區也是全球首座「生成式AI醫療產業聚落」，由台灣人工智慧實驗室世界頂尖的技術為基礎，聯合高雄長庚、高醫附醫、高雄榮總以及義大醫院等四大醫學中心，成立了「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，建立生成式人工智慧在醫療領域創新應用的典範。亞灣區內建案具增值與抗跌條件，且近期高雄市政府也舉辦「亞灣2.0智慧科技創新園區」說明會，將釋出亞灣區13.19公頃，打造「企業旗艦中心聚落」，當未來企業總部、商辦逐漸進駐，預估將帶來1萬2千多個就業機會，將成為產經重要區域，也是國際買家投資置產重要區段。

遠雄在亞灣區推出「THE ONE」50週年代表作，為全台最高地標豪宅並與五星級IHG洲際酒店集團「InterContinental洲際酒店」共構。建案設有住戶專用電梯以及車道，且規劃1戶1梯廳的設計，保有高度隱密性，目前最後稀有183坪釋出。遠雄「THE ONE」打造20多項世界主題公設，將世界各地文化融入建案裡頭，在59樓凌空233米高空，打造無邊際泳池，結合戶外360度、200公尺空中PU跑道，住戶能夠放心活動。

不僅如此，還設有法國尼斯交誼廳、日式的閱讀藝廊、義大利威尼斯鳳凰劇院、上海灘宴會廳、空中酒吧等具異國文化的空間，住戶不僅迎賓方便，也透過精心規劃的公設，能夠遠眺風景並放鬆身心靈。另外，為符合高端業主客製需求，遠雄「THE ONE」以大坪數毛胚屋形式交屋，消費者能夠根據想要的建材、施工細節等做出設定，再配上知名設計師，打造專屬於自己的空間。