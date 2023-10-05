防禦與成長兼備，基建股Q4投資看俏

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本次聯邦公開市場委員會會議結論雖然如預期般暫停升息，但備受關注的利率點陣圖與經濟展望顯示，2024年聯準會利率政策將走向高原期（Higher for Longer）。匯豐投信環球投資部資深副總裁黃夏金指出，以1997年以來的四次利率高原期經驗來看，全球股市平均漲幅達13.5％，而基礎建設中的公用事業類股，平均漲幅更高達23.95％，且上漲機率為100％。

黃夏金進一步補充說明，短期來說美國經濟在第四季仍面臨數個短期事件風險，如美國汽車工人罷工、OPEC＋年底前持續減產造成的高油價等市場不確定因素。但由於基建類股所投資的標的多為國家特許的寡佔事業，且如水、電、瓦斯、公路等為民眾每天生活所必需，較不受總體經濟影響，因此營收穩定的防禦特性在第四季短期多變的期間，將有機會更受市場青睞。

加上全球淨零能源轉型勢在必行，因此更持續看好能源基建的兆元商機。黃夏金表示，由於自2017年以來，美國頁岩油的庫存量已下降33％，產量下滑57％，預估產量未來將在3-5年將觸頂。因此美國將進入史上第三次能源改革的新能源時代，預計至2050年的總投資金額將高達近10兆美元。同時，全球預計於2050年達成淨零碳排的目標，在短期新舊能源共存的時代，碳捕捉及封存將為工業族群將扮演重要減碳的角色，預計將持續推進能源基建相關產業發展，藉以達成能源轉型目標。

匯豐投信強調，相對全球股市，基礎建設產業亦是相對較低風險性、低波動度的選擇，基礎建設不僅可布局具「防禦」特性的受政府監管之公共事業，更可擁抱具有「攻擊」特性連動全球經濟成長的成長性產業。其中看好大眾運輸如公路和機場等公用事業題材，除考量抗跌的防禦性資產外，同時也集中在通訊方面的5G以及能源轉型商機，預期能從中推升基礎建設的投資潛力。