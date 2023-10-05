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日媒：中俄貿易額大幅增長 汽車、能源是大宗

  • 中時即時 陳柏廷
2023第十五屆廣西汽車交易會暨新能源·智慧汽車展，吸引不少人潮前往參觀。圖／中新社
2023第十五屆廣西汽車交易會暨新能源·智慧汽車展，吸引不少人潮前往參觀。圖／中新社

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「習普會」將在一帶一路國際峰會期間登場之際，中俄之間的貿易也隨著兩國政治熱度持續攀升。根據大陸官方數據，今年前8個月中俄貿易總額來到1551億美元，出口品項中又以機械與車輛為大宗，而諸如手機、家電設備或是鞋類等民生用品類的出口也大幅增加。

日經中文網報導，中國和俄羅斯之間的貿易正在迅速增長。2023年1至8月，中俄貿易總額同比增長32％。中國的機械和車輛對俄出口正在增加。俄羅斯因進攻烏克蘭而受到國際社會制裁，但在中國的邊境城市，卡車排成長龍，一片繁榮景象。

報導引述中國海關總署統計數據指出，1至8月中俄進出口總額為1551億美元，同比增長32％。俄羅斯總理米舒斯京預測稱，2023年全年，這一數字將達到創紀錄的2000億美元。2022年全年為1902億美元。

報導稱，1至8月，中國對俄羅斯出口718億美元，同比增長62％。按品類來看，汽車及其零部件增長至4.5倍，約占整體的20％。不僅是普通汽車，卡車和工程機械的數量也在增加。1至7月，中國對俄汽車出口總量約為42萬輛，占中國整體汽車出口量的16％，同比增長12個百分點。

報導表示，今年8月，日本政府將排量在1900cc以上的所有汽油車等列為對俄禁運對象。此前維持對俄出口的二手車也成為禁運標的，這導致俄羅斯更仰賴進口中國汽車。

此外，報導稱，1至8月，中國家電和電氣設備的對俄出口額增長了37％，鞋類及相關産品增長了54％。在東京設有分支機構的俄羅斯NIS經濟研究所的所長中居孝文表明，「俄羅斯從西方國家進口的手機和個人電腦終端也大幅減少，小米等中國品牌的市占率不斷擴大。」

至於，1至8月，中國從俄羅斯進口832億美元，同比增長14％。原油、煤炭和天然氣等能源相關産品約占整體的70％。

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