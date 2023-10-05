Lisa登台跳艷舞 瘋馬秀是情色還是藝術？

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南韓女子天團BLACKPINK成員有著「人間芭比」稱號的Lisa，在9月28日至30日到法國巴黎瘋馬秀（Crazy Horse Paris）表演，不僅成為首個登上瘋馬秀的亞洲藝人，且由於她的參演，讓原本門票從300歐元（約台幣1萬）炒賣到1.5萬歐元（約51萬台幣），可說是含金量十足，也引起了全球的關注！

Lisa因為登上瘋馬秀表演，引來粉絲的不諒解，雖然有看過的觀眾透露Lisa在瘋馬秀並沒有全裸，但仍難平息輿論；甚至Lisa入圍的亞裔名人堂年度人物10月21日將舉行頒獎典禮，也有網友怒吼「跳裸秀還可以叫做有文化？」

究竟已擁有70年歷史的法國知名《瘋馬秀》到底在表演什麼？是情色還是藝術？在此為大家揭開巴黎三大名秀的神秘面紗！

瘋馬秀為何稱為「世界第一裸秀」？

瘋馬秀全名是「瘋馬秀夜總會」（Le Crazy Horse de Paris），是位於法國巴黎的卡巴萊（Cabaret）夜總會，卡巴萊起源於19世紀的法國，將歌曲、舞蹈、話劇等元素結合的表演，瘋馬秀與紅磨坊著名的康康舞表演形式不同，主要以女性裸體結合燈光、佈景與歌舞，打造出聲光與視覺饗宴。

瘋馬秀已經擁有70年歷史，1951年由前衛藝術家艾蘭·貝爾納丁（Alain Bernardin）創辦，他極度迷戀女體，因此把女性設定為這間夜總會的靈魂，但創作和創意才是瘋馬的核心。

巴黎瘋馬秀舞廳位於巴黎金三角George V大道12號，這裡同時也是一線高級時裝屋YSL、Givenchy、Balenciaga的所在位置，Balenciaga成為第一個為瘋馬秀創辦人Alain Bernardin設計服裝的人。

之後Paco Rabanne、Jean Paul Gaultier 和 Azzedine Alaïa等其他時裝設計師也紛紛效仿，與高級時裝屋的合作進而提升了演出的美感，讓表演保持著品味和精緻。而瘋馬秀上經典的紅唇沙發，是由超現實主義大師達利（Salvador Dali）所設計打造的。

雖說瘋馬秀以女性裸體舞蹈、浴缸秀、椅子秀融合精緻燈光和感官刺激聞名，但有別於情色演出，它將裸體提升到了藝術層次，有時演出還會以文學經典《奧德賽》、《聖女貞德》等故事，讓舞者得以充分表現內心戲。

瘋馬秀給人的刻板印象是裸露、物化女性、低俗的，但實際上去感受過現場魅力的人們都知道，這是一場充滿藝術性、美的創作。「而且實際上你看不太到舞者他們是裸體的，因為燈光昏暗，加上聲光效果，你會被整體的女性氣質所著迷，但這無關於性！」舞者兼編舞家的 Patricia Folly說道。

瘋馬秀名人也瘋狂

2006年，瘋馬秀首次與明星合作演出，請到「緊身衣女王」蒂塔·萬提斯（Dita Von Teese）呈現她著名的表演「Le Bain」，甚至鞋履設計師紅底鞋王Christian Louboutin也在2012年站上瘋馬秀舞台，成為第一位「來賓創造者」。

「Queen B」碧昂絲也屬眾多與瘋馬合作的女星之一，她於9年前釋出的MV《Partition》中，重新演繹了許多瘋馬秀的歷史經典，與老公Jay-Z在巴黎近郊的城堡中，還原打造了瘋馬秀的舞台場景作為MV畫面的一環，碧昂絲穿戴著瘋馬秀的經典時尚元素，運用燈光照射、身體剪影，以及女性身體及腿部線條等畫面，彷彿直接將瘋馬秀表演搬上了MV中。

瘋馬秀響噹噹的名號吸引了來自各國的人們，包含許多藝人明星都慕名而來一睹前衛的舞台表演，像是知名藝人麥特戴蒙、娜塔莉波曼、克里斯漢斯沃、喬納斯兄弟、凱蒂佩瑞等等，全都是瘋馬秀的座上賓。

2006年，瘋馬秀首次與明星合作演出，請到「緊身衣女王」蒂塔·萬提斯（Dita Von Teese）呈現她著名的表演「Le Bain」。圖為蒂塔·萬提斯（中）在巴黎瘋馬歌舞表演中與舞者合影。圖／美聯社

Lisa一直以純熟的舞蹈實力聞名，她參加瘋馬秀的演出，不只是首位K-POP歌手登上瘋馬秀，同時也是亞洲第一人。

根據，微博「飯圈女孩」透露Lisa瘋馬秀的詳細內容，Lisa在1.5小時的表演中只上台15分鐘，換上多套服裝，其中2套是招牌的「騎馬裝」以及「白短髮＋齊瀏海」的假髮造型，和其他舞者唯一的差別僅在於沒有上空露點，此外，其中一段上班女郎的橋段，Lisa穿上白襯衫、黑窄裙，戴上黑框眼鏡，背景則是華爾街的股市狂跌，Lisa用舞蹈表現憤怒，接著將衣服一件件脫掉，到最後只剩下丁字褲和內衣。

女粉絲表示，其實Lisa的尺度沒有先前網路上傳得那麼瘋狂，整體還是有所保留，整場秀Lisa共現身6次，4次串場、2次主表演，全場氣氛有如在BLACKPINK演唱會上熱烈。

面對外界的討論，Lisa乾脆自己放出照片來滿足大家，本月5日在她的官方IG一次上傳10張照片，有蕾絲內衣女郎、黑框眼鏡禁欲風格，也有性感舞孃造型，但就如同宣傳時說的，性感火辣但三點不露。

Lisa甚至用英文寫到：「《瘋馬秀》是非常棒的經驗，謝謝讓這一切實現的大家。只要你需要有人填空位，任何時候都可以找我！」看來Lisa對這次的《瘋馬秀》表演非常滿意愉快，還想要再登上俱樂部舞台嗨一次。

面對外界的討論，Lisa乾脆自己放出照片來滿足大家，本月5日在她的官方IG一次上傳10張照片，有蕾絲內衣女郎、黑框眼鏡禁欲風格，也有性感舞孃造型，但就如同宣傳時說的，性感火辣但三點不露。圖／翻攝Lisa IG

瘋馬女郎不是人人能當

瘋馬秀的精隨在於展現女性魅力，包含美麗的體態與線條，隨著它的聲名大噪，許多女性表演者也渴望登上瘋馬秀的舞台，擁有專屬量身訂製的表演服裝、化妝品、口紅，但要成為Crazy Girls的一員也是困難重重。

第一關是身為舞者必須要學習過芭蕾舞，即使幸運獲選也需經過三到五個月的密集訓練；第二關是對於美麗外表的條件，為了保持視覺的一致性，舞者身高需在168到172公分間、雙乳距離21公分、肚臍到恥骨的距離是13公分、腿長需落在112~115公分之間。即便要求如此嚴苛，每年仍有超過500封的應徵履歷，但通過率卻僅有4%。

至於瘋馬女郎的薪資待遇，根據媒體報導，撇除個人差異外，平均時薪約落在17美元（約550元台幣）加上小費1美元（約30元台幣）；而根據去年統計的資料，年薪約170萬元，並沒有想像中優渥。而這些瘋馬女郎也大多出身貧窮的東歐國家，而非來自法國、英國等富裕國家。

巴黎三大名秀比一比

巴黎三大名秀為瘋馬秀（Crazy Horse）、麗都秀（Lido de）和紅磨坊秀（Moulin Rouge），三秀各有特色，是法國文化的重要象徵，也是許多人到巴黎旅行一定會朝聖的行程之一！

《紅磨坊》價格最貴，票價約台幣4800元，法國傳統康康舞也就是大腿舞的發源地，三大秀中歷史最悠久，建於1889年，位在巴黎紅燈區，秀場外觀建築是大紅色的大風車造型，散是巴黎地標之一。

有歌舞、雜技、小品，歷經百年的《紅磨坊》，節目一年一小換，三年一大換，節目的編排和音樂都是花費巨資請世界頂級的藝術家所創作，唯一不變的是舞者身上的裝飾，舞者維持上身裸露、披掛華麗的羽毛服飾或金屬片。

《麗都秀》價格最便宜，台幣3000元內，位於法國巴黎市中心的香榭麗舍大道，最有名的便是極爲華麗的服裝和羽毛頭冠，《麗都秀》通常是以經典節目或舞者大雜燴出場，搭配雜耍、雜技和魔術，中間串場則至少有一個採用水面舞台的場景。

歷年來有不少知名藝人在此演出，例如法國女歌后愛迪·琵雅芙（Edith Piaf）、法國貓王之稱的搖滾巨星強尼·哈立戴（Johnny Hallyday）和黑人天后約瑟芬·貝克（Josephine Baker）等等。

《瘋馬秀》票價約在台幣3800元左右，位在香榭麗舍大道附近，最大特色就是將「裸體」、燈光、布景與歌舞結合，營造出聲、光、色、裸的新境界，性感演出卻不情色，完全有別於一般歌舞秀演出。

《瘋馬秀》雖是巴黎三大秀中歷史最短的，卻位居巴黎三大秀之首。當年《瘋馬秀》一推出隨即場場爆滿，引起巴黎上流社會熱烈討論，連超現實主義大師達利也成爲《瘋馬秀》的常客，更爲《瘋馬秀》設計經典的紅脣沙發。