歐力士租車攜手EVOASIS Q3起租電動車享充電優惠

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日本第一租賃品牌歐力士日前宣布與台灣第一充電品牌EVOASIS完成簽約合作儀式，強強聯手共創雙贏，攜手為台灣的電動車車主帶來更完善的服務。

歐力士租車表示，品牌提供任何廠牌電動車租賃，也是TESLA Taiwan的財務合作夥伴，在充電網的使用上，歐力士租車極力帶給旗下用戶更佳的便利性，從2023年第三季起凡是向歐力士租車起租的電動車用戶在EVOASIS充電可享充電金優惠，也為歐力士租車的用戶提供更穩定更便利的充電網。

EVOASIS為台灣起家的充電服務商，於2019年以新創品牌的身分，亮相於電動車充電服務市場上。成立三年內，EVOASIS即在電動車充電領域，打出不少亮眼的成績，包含：完成全台環島充電鏈的建置，至今已擁有100多格100kW-360kW營運中之快充型充電車位，還有近150座充電據點持續興建中，以及190多個AC慢充站點，可供全台電動車主使用，為全台快充車位最多、最具影響力的電動車充電服務領導品牌。

累積至2023年9月，EVOASIS旗下的充電會員更到了2.9萬位以上，在台灣已達成至少60％的市場滲透率，會員基數持續增長中。

歐力士租車表示，品牌為日本第一大租賃品牌，在日本國內擁有超過100萬台車輛之經營規模，目前在台管理車輛數已超過34,000台，電動車租賃台數已達2,000台，是市占率第一的電動車租賃品牌。

歐力士租車選擇EVOASIS做為首家配合的充電夥伴，除EVOASIS在台灣車主中口碑極佳、擁有足夠的站點，是極具發展潛力的合作夥伴之外，再加上EVOASIS站點支援多規格車款充電，可以最大化滿足用戶的充電需求。

歐力士租車表示，此次合作不僅僅是歐力士租車首次與充電服務品牌的合作，更是拓展品牌本身嶄新的商業合作模式與經驗，為歐力士租車的用戶帶來除了財務規劃之外更全面的服務，在台日雙方第一品牌的攜手合作之下提升台灣的電動車車主的駕乘體驗，強強聯手共創雙贏。