來新北玩公園 特色全齡玩起來

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公園不僅是城市的公共空間，更是與市民生活息息相關，發展身心健康的重要場域。新北市推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性納入考量，由農業局景觀處、城鄉發展局、地政局、交通局、文化局、衛生局、社會局、教育局、水利局、工務局、民政局及各區公所等，整合跨局處資源與專業，規劃並建置公園的全齡體健、共融設施。

不只是硬體的提升，更導入軟性的運動指導員及佈老志工服務，透過推動公園特色、共融及全齡化的改善，而軟硬體相互配合，更達到加乘的效果，打造各年齡層民眾都適合使用的空間，市民朋友們假日不需要跑很遠，特色全齡公園玩起來。

為推動及傳遞共融與全齡化公園規劃設計相關理念，市府已舉辦多場兒童工作坊、社區推廣、運動指導等活動，讓民眾參與遊戲場規劃，思考不同年齡、不同族群對公園的使用需求，相互尊重理念，以及使用時的正確方式及良好習慣，達到教育及尊重的目的，也透過民眾參與，瞭解市民朋友們對公園共融、全齡化、友善高齡者體驗的想法和期望，共同推動促進高齡者健康與兒童成長發展的友善環境。

新北市的特色共融及全齡化公園的數量已超過百座，新北市景觀處歡迎大家到公園踏青，也可以到「來新北玩公園」的網站，透過特色共融公園、全齡公園和一般公園的分類，找尋新北市各個行政區各式各樣、適合自己的公園。公園一直以來都陪伴市民度過人生的每個階段，是提供給市民朋友們可以隨時隨地參與休閒活動、發展身心健康、放鬆運動並維持活絡社交的好所在。