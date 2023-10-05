外媒踢爆三星3奈米真實良率 高通恐又投奔台積電

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【中時新聞網 邱怡萱】台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，根據外媒報導，目前三星3奈米GAA的良率只有約50%，如果三星無法將良率提高到70%，恐怕會痛失大客戶高通的訂單。

先前有消息指出，三星的3奈米GAA製程已經為大陸的加密貨幣公司生產了首批晶片，但韓國媒體Chosun報導，這些晶片的真實形式並不完整，缺乏邏輯晶片中的SRAM。

報導提到，完整的3奈米GAA晶圓很難生產，因此據說三星的真實良率只有50％。即使三星的3奈米GAA製程產品性能優於 傳統FinFET技術，但卻有生產的問題。

一位熟悉三星計畫的高層透露，三星目前良率才50%，未來除非達到70%良率，否則很難獲得高通等客戶，如果產量很低，即使是三星自己的LSI部門也可能不會接受訂單。日前有半導體專家預估，台積電3奈米良率最高可達到80%，最低也有60%至70%。

報導指出，三星50%的良率，10片晶圓只有5片被認為可用，高通如果與其合作，等於被迫支付所有10片晶圓的費用，如此一來，高通只能提高驍龍產品的價格，將對其智慧型手機合作夥伴和消費者產生影響。在此情況下，高通Snapdragon 8 Gen 4很可能會採用台積電的3奈米製程進行量產。