陸IT行業畢業生月薪降7成 失業工程師投數百份履歷無下文

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中國互聯網企業營商環境持續惡化，不少相關企業因接不到訂單而倒閉。更有網路程序員（軟體工程師）改行送外賣。據自由亞洲電台報導，目前，中國軟體公司招聘的大學畢業生，月薪不足一萬元（人民幣，下同），和以往相比降低七成，更有程序員在失業後投遞數百份簡歷仍無下文。

報導稱，中國不少網友近期拍視頻述說自己為程序員，但最近因為公司倒閉而被辭退。在抖音平台，一位播主說：「我被裁員了，30歲的我，在兩年時間內曾逃過三次裁員。但這次還是輪到了我。從大學畢業到現在，我做了7年的程序員，北京5年，上海2年，經歷了互聯網行業從剛開始隨便挑選，到現在的裁員潮，從接到通知到約談，半小時結束。」

目前，中國網路行業招聘市場冷冷清清。北京、上海及深圳等一線城市在輝煌過後，迎來的是經濟蕭條，大部分企業倒閉，互聯網更是首當其衝。根據IT桔子數據，從2013年到去年，中國倒閉的新經濟公司超過25000家，據不完全統計，2022年，中國共3378家網路企業倒閉，同比再跌33.3％。

本周二，抖音流傳眾多有關程序員失業的視頻。其中一位41歲程序員說，他曾投簡歷四、五百份，但都石沈大海。他說，自己是一個有20年工作經驗的C1編譯器老程序員，已經失業一年：「我在網上投了四、五百份簡歷，我每天瘋狂投簡歷，但是基本上全軍覆沒，石沈大海。偶然會收到幾段消息，軟體公司要麼說我41歲年齡大了，要麼他們就說只招java程序員，連一次面試的機會都沒有。」

當說到激動時，這位失業者兩度哭泣：「現在這個大環境不好啊，尤其是軟體行業，很多公司都在裁員。找工作太難了，真的（哭泣），啊，啊呀，嗚嗚。。。想起來我滿臉是淚啊，現在工作怎麼這麼難找...啊啊啊。」

網友小李說，現在許多公司為了節省支出，招聘薪水低於老程序員四倍的年輕人，「你有沒有發現，現在公司的老程序員很少了。因為今年互聯網行業大環境的原因，不管是大廠中廠小廠，都開始裁員，以降低成本，符合公司業務運作。他們被裁員之後，有的去送外賣，開滴滴網約車，但這些收入哪裡還得起房貸？」

報導引述浙江紹興學者陸先生分析稱，當前中國失業情況非常普遍，尤其互聯網行業正在走下坡路。這與中美貿易戰有密切關係。他說：「反日反韓反美，把外企都趕跑了，經濟不景氣，工作崗位就少，失業率就高。程序員如果在整個經濟不景氣的情況下，在排外思維下，是影響較嚴重的一個領域。」

陸先生說，目前許多程序員在35歲就被解雇：「長期以來，中國就業市場就有非理性的年齡歧視，它是以35歲為限，35歲以上就不要你了。這是因為當時政府推行公務員制度的時候，就給公務員招錄設置了35歲的年齡限制，很多企業就效仿。」

目前上海互聯網公司招聘應屆研究生IT從業員，月薪為12000元人民幣，應屆大學畢業生八千至一萬元。從事醫療和金融行業的大學生五至六千元。這個數字相當於三年前的30％。