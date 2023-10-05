小犬來了！楊文科視察沿海堤防 確認各項防颱措施

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新竹縣5日籠罩在暴風圈內，縣長楊文科上午前往鳳山溪拔子窟1號堤防視察抽水機具整備情況，現場風勢強勁，一旁路燈也疑似被風攔腰吹斷倒地不起。目前新竹縣因幾無雨勢，消防局長陳中振表示零星停電均已修復、報案總共23件，13件正在處理中，災情也均為路樹倒塌、電杆損害等事故，無人受傷。

楊文科一早在經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、新竹後備指揮部上校指揮官紀政新、消防局長陳中振、警察局長林信雄等人陪同下，10時前往沿海鳳山溪拔子窟1號堤防視察。楊文科表示，因新竹縣陣風達到10級，仍在警戒線內，也擔心風雨以及海岸漲潮而前來視察預防性措施整備狀況。

因新竹縣風大雨小，陳中振指出，總共災情23件、13件正在處理中、2件聯絡中，其餘均處理完畢，多為路樹倒塌、電桿損害等案件，零星斷電戶數也都恢復正常，同時呼籲沿海沿海居民漁民作業船隻不要出海，應遵照災害應變中心警戒公告，在6日上午8時前，均不可出海作業。另由於山區警戒區域，也希望民眾莫要戲水露營。

此次公部門前來視察鳳山溪拔子窟1號堤防，陳中振指出，竹北拔仔窟水閘門區域以往滿潮時，經常有海水淹入竹北沿海區，因此前來確保機組正常運作，待到5日下午若滿水位時，可作為預防措施。

楊文科也呼籲，請民眾5日當天盡量不要外出，不過竹北大遠百還未到營業時間，戶外已有排隊人潮。