新北社區住戶反彈發起連署 反對公園用地變建地

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新北市政府計畫取消淡水竹圍鄉林海匯社區正面對的公兒6用地，變更成為建地一事，引起當地住戶反彈，發起連署，今（5）日上午社區主委羅天賞也前往都委會專案小組研商會議陳情，表達當地民眾訴求，不過目前尚未得知市府的結論，因此連署將持續發動。

鄉林海匯社區主委羅天賞表示，淡水竹圍地區近年快速發展，社區所在的八勢路50巷至竹林路周邊就新增了10餘個社區、入住逾千名住戶，導致當地交通原本替代道路的功能消失，變得跟中正東路一樣壅塞，住宅密度也已經飽和。

而根據新北市府2002、2011及2019年「變更淡水竹圍地區都市計畫檢討書」及「變更及擴大淡水（竹圍地區）都市計畫（第三次通盤檢討）」內容，淡水竹圍地區的都市發展用地面積253.43 公頃，依法規定10％公園、綠地等開放空間，但目前僅有10.09公頃，距原規畫仍不足60％。

羅天賞說，除了社區對面的公兒6用地，市府預計取消竹圍地區共9處公園預定地，如今當地因快速發展，人口快速增加，使得原本就缺乏公園綠地的情況更嚴重，若再解編9處公園用地，可以以說是「倒施逆行」，違反城市永續發展的潮流。

此外，羅天賞也指出，由於近年極端氣候易造成瞬間強降雨，而竹圍地區原為山林保育農林地，近年陸續解編為建地，高樓大廈林立，已使保育環境與透水涵養雨水的面積驟降，若再解編公園用地並變更成建地，不僅有違水土保育的環保意識，更恐讓土地不堪負荷。

因此除了鄉林海匯社區居民發起連署，反對公兒6用地解編外，也串聯周邊各社區，以社區名義連署反對市府取消周邊公園用地，變更為建地，更要求市府應編列經費加速闢建兒六公園，提供住戶優質生活品質。