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颱風來襲暴雨溢堤嚴重 赤蘭溪整治腳步加快了！

  • 中時即時 呂妍庭
經濟部水利署第五河川分署針對八掌溪通合橋至東西向快速道路間河道疏濬中。（第五河川分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）
經濟部水利署第五河川分署針對八掌溪通合橋至東西向快速道路間河道疏濬中。（第五河川分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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910暴雨成災，赤蘭溪水溢堤造成82快速道路中和交流道一帶大淹水，事後經濟部水利署第五河川分署加速赤蘭溪整治工作，針對赤蘭溪南堤加高工程，預計10月底開工，另河道疏濬持續辦理中，至於土方去化除將與台糖協調，提供暫存土地外，也以辦理標售、採收分離等方式處理，盡量去化。

經濟部日前已核定赤蘭溪治理計畫，第五河川分署針對赤蘭溪永欽二號橋上下游須加高段，已進行測量設計中，10月底開工，預計明年汛期前要完成南堤段提頂往上加高1米作業，第5河川分署表示，計畫屬八掌溪、赤蘭溪綜合整治工程，2017年完成規畫設計後，相關作業都在進行中，近日加速作業，考量工程緊急性，以修險概念先行施作優先項目。

第五河川分署說，今年已完成八掌溪急要段高莖作物剷除，面積達13.2公頃，另加緊辦理河道疏濬作業，年初至今累積疏浚土方已達10萬立方公尺，以維持河道暢通加速排洪。

由於八掌溪一帶河川整治挖出的土方多半是農用土，近年因滯洪池設置、水庫清淤、運輸成本提高等因素，第五河川分署清出的土方乏人問津，分署表示只能多管齊下，除跟台糖協商是否有閒置土地供暫置外，分署既有堆置場能堆就堆，另零元標售、併辦土石標售等發包也會同步進行。

第五河川分署強調，除辦理相關高莖作物剷除、河道疏濬及堤防加高工程外，分署也將嚴密監控水情，與轄區縣市政府及相關單位維持暢通橫向聯繫管道，加強防救災資訊傳遞，落實區域聯防機制，以利於災害發生時迅速掌握災情，加速各項緊急應變工作。

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