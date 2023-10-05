颱風來襲暴雨溢堤嚴重 赤蘭溪整治腳步加快了！

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910暴雨成災，赤蘭溪水溢堤造成82快速道路中和交流道一帶大淹水，事後經濟部水利署第五河川分署加速赤蘭溪整治工作，針對赤蘭溪南堤加高工程，預計10月底開工，另河道疏濬持續辦理中，至於土方去化除將與台糖協調，提供暫存土地外，也以辦理標售、採收分離等方式處理，盡量去化。

經濟部日前已核定赤蘭溪治理計畫，第五河川分署針對赤蘭溪永欽二號橋上下游須加高段，已進行測量設計中，10月底開工，預計明年汛期前要完成南堤段提頂往上加高1米作業，第5河川分署表示，計畫屬八掌溪、赤蘭溪綜合整治工程，2017年完成規畫設計後，相關作業都在進行中，近日加速作業，考量工程緊急性，以修險概念先行施作優先項目。

第五河川分署說，今年已完成八掌溪急要段高莖作物剷除，面積達13.2公頃，另加緊辦理河道疏濬作業，年初至今累積疏浚土方已達10萬立方公尺，以維持河道暢通加速排洪。

由於八掌溪一帶河川整治挖出的土方多半是農用土，近年因滯洪池設置、水庫清淤、運輸成本提高等因素，第五河川分署清出的土方乏人問津，分署表示只能多管齊下，除跟台糖協商是否有閒置土地供暫置外，分署既有堆置場能堆就堆，另零元標售、併辦土石標售等發包也會同步進行。

第五河川分署強調，除辦理相關高莖作物剷除、河道疏濬及堤防加高工程外，分署也將嚴密監控水情，與轄區縣市政府及相關單位維持暢通橫向聯繫管道，加強防救災資訊傳遞，落實區域聯防機制，以利於災害發生時迅速掌握災情，加速各項緊急應變工作。