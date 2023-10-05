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小犬颱風打亂東部船班 6日午後將加開船班疏運

  • 中時即時 蔡旻妤
小犬颱風打亂台東往返離島船班。（本報資料照片）
小犬颱風打亂台東往返離島船班。（本報資料照片）

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小犬颱風打亂台東往離島船班，東部航務中心今天表示，台東往返綠島的船班自10月2日11：30起至10月6日中午止全部取消。

綠島部分，10月6日中午過後將加開往返各兩個航次疏運旅客，凱三下午1時30分台東到綠島、下午2時30分綠島回台東，天王星下午1時30分台東到綠島下午3時綠島回台東。

蘭嶼部分，台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班自10月2日中午起至10月6日止全部取消。東部航務中心已請業者聯繫訂位旅客船班時間異動，並請其妥善處理旅客退換票等事宜。

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