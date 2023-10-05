八大官股大買T50反1 還趁美債低檔撿「這3支ETF」

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股昨大跌180點，收16273.38點，成交量2382億元，八大官股昨大買70.1億元，連續兩天加碼台股超過百億，值得留意的是，昨天八大官股大買元大台灣50反1（00632R）高達3.95萬張，等於本周3個交易日買超4.8萬張，買超第2名的則是00929（復華台灣科技優息）共1.8萬張，近期董座喊話「建廠營運最大挑戰」的中鋼，則買超1.3萬張，名列第3名。

八大官股昨買超台股70.1億元，加上週二買超40.5億元，等於兩天買超超過110億元。昨天大盤大跌，引發投資人進場追價「反1」，昨最高衝至4.98元，整體成交量暴增至21.6萬張。外資昨賣超台股259.09億元，但同步賣超「反1」2680張，證券自營商也是小幅買超2000多張，原先市場好奇「反1」的買盤來自何方，答案竟是八大公股就買超了3.95萬張。

元大台灣50「反1」今開低走低，截至11點為止總量超過9.5萬張，跌幅逾1.2%，暫報4.89元。

八大官股昨除大買「反1」外，照進度繼續買超00929，昨再度加碼7735張，另外也大幅買超3檔金控新光金、中信金及第一金。另外，昨天趁著美債殖利率衝高、美債大跌之際，反手敲進相關ETF，在買超前20名名單中，趁綠大買元大投資級公司債、元大美債20年及元大AAA至A公司債。

在賣超部分，八大官股則賣超2檔「反1」，分別是富邦NASDAQ反1及國泰美國道瓊反1；另外賣超2檔「正2」，分別為富邦恒生國企正2及元大美債20正2。

國票投顧表示，近期國際情勢動盪，短線空方氣焰濃烈，不過昨日低點未破前低，仍守住9月27日低點16202點之上，可見多方攻勢尚未消退，預期短線台股震盪走勢不變，後續留意新台幣動向，若出現止貶回升，將有望帶動資金回流，屆時將有短波行情可期，操作建議，可留意伺服器散熱、機殼、ODM廠，另外矽光子族群強勢抗跌，可作為短線操作首選。

八大官股昨日買超前十名分別為：元大台灣50反1共39593張、復華台灣科技優息7635張、聯電6811張、新光金6284張、中信金5416張、元大高股息5233張、元大投資級公司債4998張、復華富時不動產4944張、中鋼4670張、第一金4599張。

八大官股昨日賣超前十名分別為：富邦NASDAQ反1共2040張、矽統2032張、長榮航1159張、文曄1066張、國泰美國道瓊反1 988張、光寶科978張、華星光922張、富邦恒生國企正2 820張、元大美債20正2 820張、陽明687張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。