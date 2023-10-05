新光三越三巨頭吳東昇、田中豐彥、吳昕陽 首度合體同台助陣周年慶開跑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

颱風小犬橫掃台灣，新光三越百貨周年慶首波包括台北南西店等5日不畏颱風如期開跑，在新任董事長吳東昇、副董事長田中豐彥與總經理吳昕陽首度合體為廠商助陣加油下熱鬧登場;首次參與周年慶開跑的吳東昇興奮指出「太震撼了」，儘管今（5）日有颱風不影響 「我跟總經理一樣名字都有陽光」，可預期突破風雨陽光來「雨過天晴」。

新光三越總經理吳昕陽則指出，颱風來經過昨晚評估，台北南西店、桃園、台中中港、嘉義等四店如期開跑周年慶，南台灣高雄三多店延遲一天開跑周年慶也延後一天結束，台南店中山店則自延至下午2點起跑周年慶。一早台北南西店門口如往年排隊人流不斷，預計首日人潮可望突破10萬人次，業績挑戰六億新高

吳東昇自今年三月底接任新光三越董事長，對於新光三越經營團隊相當滿意，他透露這半年總經理做了很多改變，他也陸續巡店，對於整體市場景氣，他強調，有信心，因為 經過三年疫情後，大家購物慾望噴發，會有補償性的消費爆出，並不擔心颱風干擾，還 開玩笑說「我們的名字都有陽光」，總經理昕陽有陽，我是旭日東昇。

吳昕陽坦承，周年慶首日碰到颱風不是沒經驗，但前一晚確實有點擔心，今早看到雨過天晴心情就好了，原訂同樣在今天開跑周年慶的高雄店、台南店，因為颱風順延一天，但是「風雨生信心」；對於先前已經開跑的幾家百貨周年慶，業績表現成長趨緩，吳昕陽強調，今年前三季，新光三越不論來客或業績都是雙位數成長，專櫃有600多個改裝，會員數已經到340萬，較去年同期增加逾40萬人次，在練了一年功後，期在周年慶有收割，預期化妝品仍是周年慶「火車頭」期待帶客上門帶動業績，今年周年慶化妝品業績仍在三成以上。