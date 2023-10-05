預防濱海區積淹水 竹北市公所自提566.5萬清淤

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新竹縣竹北市在今年5月19日受鋒面影響出現短延時強降雨，恰逢海水漲潮，貓兒錠圳排水受阻，造成濱海地區崇義里、尚義里等多處淹水，竹北市公所提撥566.5萬元預算加速辦理貓兒錠圳下游段清疏工程加強排水，歷經1個半月工期於月初完工，適逢小犬颱風侵襲，竹北市長鄭朝方5日一早特別前往視察貓兒錠圳排水狀況，同步關心轄區各處風災影響狀況。

貓兒錠圳為竹北市轄內鳳山溪以北主要排水設施，貓兒錠圳幹線行經鳳岡路五段415巷後，下游分為東、西兩側圳道，其上游屬新竹縣政府權管之區域排水範圍，但下游至出海口處屬權責不明區域，因欠缺清疏維管、淤積嚴重，因而成為519水災釀災主因。

鄭朝方表示，每年汛期從5月到11月，歷經今年519水災，竹北市公所加強因應，第一時間邀集新竹縣政府及第二河川局召開研商會議，針對貓兒錠圳權屬劃分，下游東側為縣府管理範圍，而西側圳道仍維持權責不明狀態，為避免短時間內水患再襲，竹北市公所自主提撥566.5萬經費先行辦理下游西側圳道清疏工程，完成總長1980公尺之河道清疏，並含兩側護岸樹枝修剪等作業。

貓兒錠圳下游清疏工程已在小犬颱風登陸前夕完工，疏通後可望加速排水，守護市民家園。鄭朝方表示，竹北市公所已在4日召開風災整備會議，並針對全市地下道、低窪易淹水區域等加強設備巡檢，持續進行轄內側溝清淤作業，預先部署抽水機於鳳山溪出海口待命，並備足沙包提供市民免費領取，如有需求可洽工務課(03)555-3942申請。