《半導體》譜瑞-KY挾9月營收直奔漲停 外資這樣看

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【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，預估其高速傳輸產品恢復情況比顯示產品好很多，第三季毛利率應該可以維持和第二季相似的水準，譜瑞-KY也持續看好高階T-con、USB4重定時器、HDMI轉換器、PCIe Gen 5重定時器、汽車等產品後續表現。現階段維持譜瑞-KY目標價940元、評等中立。譜瑞-KY最新公布9月營收，單月營收14.95億元，月增30.5%、年增10.93%，創14個月來新高，也帶動今日股價盤中攻上漲停。

日系外資表示，譜瑞-KY儘管目前看到T-con(時序控制器)和source drivers(顯示器驅動源)正在補貨，但需求仍疲軟，呈現復甦緩慢。但高速傳輸產品因庫存水位較低，供給相對緊張，目前恢復情況比顯示產品好很多，譜瑞-KY高速傳輸產品的需求和訂單持續增加，只是延續性仍待確定。由於譜瑞-KY的產品結構庫存修正會晚於一般NB客戶，因此，庫存回復正常水準時程也會稍晚。現階段維持譜瑞-KY目標價940元、評等中立。

日系外資表示，譜瑞-KY第三季營收為1.17億美元，符合先前1.07~1.19億美元的財測預估。預計譜瑞-KY第三季毛利率應該與第二季的44%水準相近，主要是因為備庫存需求以及顯示器市場具有一定的價格競爭力。另外，譜瑞-KY第三季庫存可能不會因與合作代工廠的合約而下降，但會有更多的舊產品被售出，並被新品取代，惟譜瑞-KY認為目前產業庫存水準明顯偏低，客戶最終可能需要建立一些基本庫存，但目前還沒有有客戶有意意願下超過2個月的訂單。整體來說，譜瑞-KY對自家營運，看好高階T-con、USB4 重定時器、HDMI轉換器、PCIe Gen 5重定時器、汽車等產品。

譜瑞-KY的9月營收為14.95億元，月增加30.5%、年增加10.93%，創14個月來新高，也帶動今日股價直奔漲停。