大陸首張深海3千米地質勘探圖 全長6米從淺到深呈現

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據央視新聞消息，經過一個多月的時間，由中國自主研發的海洋拖纜地震勘探採集裝備「海經」系統，3日順利完成在深度3000米以上的超深水海域的油氣勘探作業。通過現場數據處理，首張由中國自主裝備測繪的3000米深水地質勘探圖繪制完成。

今年大陸十一假期期間，中國的深海勘探技術人員對3000米深的海底地質情況正在進行一次全方位的勘探。這是中國迄今為止第一次使用完全自主研制的深海勘測設備進行的一次勘探任務。日前，勘測已經進入尾聲階段。

據央視新聞此前報導，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。中國自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備，由震源控制、拖纜採集、綜合導航以及定位與控制等多種裝備系統組成。

此次作業，「海洋石油720」深水物探船，將「海經」系統中的10條超過8千米長的電纜依次布放到海水中，沿航線進行2500平方公里的海面拖纜採集作業，實時完成震源和檢波點的地震數據採集。

據官方介紹，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。 「海經」裝備研發首席工程師阮福明指出：與進口裝備相比，「海經」採集到的地震資料識別度更高，可穿透3000米水深，精細刻畫萬米層的複雜地質結構，裝備整體性能滿足了當前海洋石油勘探需求。

「海經」系統突破了進口設備22米作業水深的沉放深度限制，實現了從小道距到常規道距全系列覆蓋，具備2赫茲超低頻頻率信號採集能力，大幅提高海洋地震勘探精度和資料品質。

據央視網報導，目前，深海已經成為全球油氣資源開發的重要增長點。這次用中國的裝備進行勘測，摸清家底，對保障中國海洋油氣開發自主可控、推進深遠海油氣資源開發具有重要意義。

「海洋石油720」作業區位於珠江口盆地鶴山凹陷，預測蘊含豐富的油氣資源，是中國海洋油氣勘探新區。船隊計畫利用60天左右的時間完成約2500平方公里區域的3D地震採集工作，通過獲取的地震數據可以清晰觀測到海底地層的地質特徵，進而發現油氣資源聚集區，有望打開中國深水油氣勘探開發新局面。

此前，中國通過對外合作和自營的方式先後開發了水深約1500米的荔灣3-1氣田和「深海一號」氣田，使中國海洋石油勘探開發能力全面進入「超深水時代」。進一步向3000米超深水發展，對保障國家能源安全和提升我國深海資源開發能力具有重要意義。

官方資料顯示，自主研發的海洋地震勘探拖纜成套裝備是構建中國完整海洋油氣勘探裝備產業鏈的重要組成部分，由「海亮」拖纜採集系統、「海源」震源控制系統、「海途」綜合導航系統以及「海燕」系列水鳥等多種複雜的水上和水下設備組成，能夠完成震源激發、過程監測、數據接收、實時定位以及水下設備控制等海上油氣地震勘探數據採集的全過程。目前整套裝備運行狀態良好，採集到的數據資料質量優異，各項性能指標達到國際同類水平。

2023年8月26日，深水物探船「海洋石油720」在廣東正式列裝。由中海油服自主研發的海洋地震勘探拖纜成套裝備，這是由「海源」震源控制系統、「海亮」拖攬採集系統、「海燕」拖攬控制與定位系統、「海途」綜合導航系統組成的「四海」首次合體亮相。

對於專門用於海洋油氣勘探的物探船來說，地震勘探裝備是完成地震資料採集的關鍵核心裝備，相當於物探船的「心臟」。如今，深水物探船終於擁有一顆「中國心」，中國由此成為全球第3個掌握此項裝備技術與製造能力的國家。

據大陸國務院國有資產監督管理委員會網站援引中國海洋石油集團消息，「海亮」拖纜地震採集裝備是適用於海洋油氣勘探的新一代大容量、高分辨率拖纜地震數據採集系統。該成果採用先進電子學技術實現全雙路冗餘傳輸，支持GPS同步和連續採集作業，水下拖纜採用發泡式聚氨酯材料，堅固耐用、可靠性高，具有綠色環保、「真同步」採集、噪音壓制好、傳輸速率高、集成度高、易用性強等優勢。

水下拖纜最大沉放深度達100公尺，拓展低頻至2Hz，可滿足深拖、斜纜寬頻等特殊地震採集作業需求，可為海洋油氣勘探、海洋地質調查提供高品質的地震資料。該成果的產業化製造基地已在天津建成，拖纜年產能達100公里，並已裝配深水物探船投入商業化生產應用，入選2021年度能源領域首台（套）重大技術裝備。

2022年7月13日，由中國研發的海上地震勘探震源控制系統——「海源」氣槍震源控制系統在天津濱海新區中海油服產業園取得重大突破，完成最終調試工作。

在海洋油氣地震勘探中，最常見的方法是使用空氣槍作為人工震源，利用瞬間釋放的高壓空氣，形成人工地震波，可以穿透海底幾千米的地層，再通過接收和分析不同地層的反射波，反推出地層的分布規律，從而推斷出海底油氣資源的分布。

作為控制人工震源激發的控制系統，直接關係著海洋氣槍震源激發的同步性和穩定性，是影響地震資料信噪比和分辨率的重要因素，對於提高地震資料質量具有重要作用，是海上油氣勘探作業的核心部分。

「海源」氣槍震源控制系統不但能夠實現高精度的氣槍震源同步控制，為高質量的地震勘探作業提供高度穩定的震源信號，還可以完成多種延遲氣槍震源控制方式，為海上地震勘探作業中更高難度的隨機震源和立體震源提供更簡易的實現方式，從而為多船、寬頻等海上油氣勘探新方法、新技術提供有效的震源保障，為提升我國海洋油氣勘探技術核心競爭力貢獻價值。

據微信公眾號「中國海油」消息，2023年7月27日，由中國自主研發的海底地震勘探採集裝備「海脈」在渤海海域正式投入使用，標誌著中國在高端海洋油氣勘探技術上邁出關鍵一步。海底地震勘探是近年來快速興起的海洋油氣勘探技術，該技術可大幅提升油氣勘探開發精度。

「海脈」是中國自主研發製造的節點模式地震勘探採集裝備，它攻克的關鍵技術，大幅提升對微弱信號的檢測能力，具有超強的靈敏度，能夠捕捉到萬米地層相當於蚊子聲1／150大小的地震波信號，並據此描繪高清油氣藏數據信息。

據中國海油技術專家阮福明介紹，「海脈」集合了陸地勘探檢波器和海洋水聽器綜合技術優勢，具有體積小、布放靈活、適應水深範圍寬、超低頻性能高等特點，如同「千里眼」一樣可以看清埋藏幾千米深的油氣儲層。