2023桃園鐵玫瑰音樂節聯名款 「金牌台啤」期間限定強力上市

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桃園最具規模的年度音樂盛事《2023桃園鐵玫瑰音樂節》，將於10月7日及8日在桃園陽光劇場盛大舉行。現場邀請廣受好評的歌手、樂團及本土天團進行精彩的音樂演出，適逢雙十連假，預計將吸引眾多熱愛音樂的粉絲前來參與。台灣啤酒今年也再次與桃園鐵玫瑰音樂節合作，推出限量聯名款金牌台啤。「2023金牌台啤鐵玫瑰音樂節聯名啤酒」將在桃園及新竹地區7-ELEVEN便利商店限定販售，商品數量視門市實際販售數量為準。

台啤表示，本次音樂節特別邀請知名設計師李明道Akibo操刀，以賽博龐克為主軸，加上重新回歸的鐵玫瑰少年意象作為活動視覺設計，而鐵玫瑰限量聯名的金牌台啤，正面為台灣啤酒經典的白底、綠色瓶身，轉翻背面時則為今年鐵玫瑰音樂節的主視覺意象，鐵玫瑰代表少年的成長與進化，也是科技與自身的衝撞突破，而金牌台啤則是創新與傳統完美接合的代表，使本次的聯名極具意義。

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