台新臺灣永續高息中小型ETF 10／16開募

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台新投信將發行國內首檔結合永續、高息、中小股ETF，中小股漲升動能更強大，月配機制更給利。台新投信總經理葉柱均表示，在過去5年，台灣ETF市場飛速成長，今年上半年台灣ETF市場的整體規模攀升至3.06兆，成長幅度高達近3成，規模大增近7,000億。

目前台股ETF多數以大型股為主，台新投信走出不一樣的路，即將推出的「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」(代號：00936)，是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF，主要看好「中小型股」具高成長爆發力，可大幅發揮資產配置效益，而「永續」及「高息」題材則是目前市場主流，一次滿足投資人三大需求，同時，採月配息機制，讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負，毎股發行價格僅15元，是台股ETF的首選，將於10／16開始募集。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，台新臺灣永續高息中小型ETF基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，該指數運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果，再依照股利率指標，擇優選取30檔成分股，並設有個股權重上限與刪除爭議性產業，以表彰具ESG績效與高股息之中小型股票。此外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金採月配息機制，可望降低被收取二代健保機率，因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取，相較於年配或季配，月配可望減少被收取機會。

黃鈺民表示，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中、小型且具高股息特色之股票，指數回測績效明顯優於大盤，據統計，以投資1年來看，永續高息中小型指數回測報酬率近7成，為加權指數及大型股（臺灣50指數）的2倍以上；以投資3年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達117％，約為加權指數及大型股的2倍及3倍左右；以投資5年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達145％，較加權指數及大型股報酬率大幅高出1倍左右。