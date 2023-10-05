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《電週邊》宏正電視牆影像處理器 奪日本Good Design優良設計獎

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【時報記者任珮云台北報導】宏正(ATEN)(6277)，今日宣布旗下專業影音產品線的全新電視牆影像處理器系列，榮獲全球殿堂級設計獎項-日本優良設計獎(Good Design Award)殊榮。ATEN電視牆影像處理器系列是一款模組化設計的解決方案，協助使用者即時掌握環境狀態。它具備先進的多視窗功能，能無縫切換並同時支援最多16個不同的視窗，提供安全且可靠的全方位監控，確保環境中每一個重點視角都能保持焦點，並清晰顯示每一細節。這款旗艦級的影像處理器特別為中控室、交通運輸中心、災害應變中心及戰情室等關鍵任務環境設計，旨在提供一個智慧工作空間，讓使用者能夠即時接收資訊，防止緊急事件的發生。

ATEN電視牆影像處理器系列卓越的即時情境洞察能力，協助指揮官在緊急情況下迅速且正確地做出決策。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「宏正於2023年連續榮獲了三項國際殿堂級的設計大獎，包括德國iF設計獎、紅點Red Dot 設計獎和Good Design Award。榮膺這些獎項證明了我們致力於滿足消費者需求和解決使用者痛點的核心價值，以及我們努力不懈追求創新的豐碩成果。」

林勇達進一步指出：「多年來，我們的團隊一直努力挖掘使用者需求、協助客戶解決問題，也為不斷變化的使用情境提供突破性的解決方案。此次獲得Good Design大獎的ATEN電視牆影像處理器，是我們旗下專業影音產品線的旗艦級方案，其卓越的多視角即時監控能力，尤其適合應用在交管系統等關鍵任務或需要緊急應變的情境，確保系統24/7的可用性與影音資訊的正確性，提升環境的安全性與可靠度，並協助指揮官做出關鍵決策。」

ATEN電視牆影像處理器系列在可擴展性和靈活性方面表現卓越，支援最多36個輸入源和20個輸出顯示器。該系列在CPU控制板和電源模組上的冗餘設計大幅提高了系統的可靠性，這在執行關鍵任務的環境中尤其關鍵，從而提升了公共交通系統的安全性和可靠性。此外，考慮到不同介面訊號源的整合需求，此系列可靈活且快速的整合多種訊號源，如4K HDMI板卡和串流解碼器卡。為了提升效率，ATEN電視牆影像處理器系列還提供遠端視訊控制技術，即使指揮官不在控制室，也能透過可視化面板遠端獲得所有關鍵資訊，幫助其迅速決策和高效分配資源。

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