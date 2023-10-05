小犬強風橫掃！ 竹市傳71起災情 樹倒、招牌掀起最多

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中颱「小犬」颱風逼近帶來強勁風勢，竹市雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，目前災情通報共有71件，其中47件已解除列管，列管中案件為24件，以路樹倒塌、招牌掀起掉落等案件為大宗，顯示風力仍強，民眾非必要勿外出，以確保自身安全。

小犬颱風來襲，新竹市5日停班、停課，新竹市長高虹安上午10點30分召開二級災害應變中心工作會議，緊盯颱風動態、聽取災情報告，依氣象署於新竹市之6座氣象測站，皆已測得9級風，更有4座測得10級強陣風，傳出數十起路樹倒塌、招牌掉落及工地圍籬倒塌等案件，皆陸續排除，未造成人員傷亡，也未影響交通。

高虹安也要求城銷處、產發處、都發處及交通處等相關單位，針對路樹、廣告招牌、圍籬及交通號誌等易因強風致災物件，進行加強固定工作，並整備大型機具及通報委外廠商待命，若有受理災情必須於第一時間到場協助搶災。

同時，高虹安也要求消防局持續掌握災情，有接獲災情案件時，即時回報現場狀況與處理情形，並指示環保局於各單位搶災後若有路樹或廢棄物等應加強各項清運回收作業。

新竹市將早雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，根據目前統計，災情通報共有71件，其中47件已解除列管，列管中案件為24件，以路樹倒塌、招牌掀起掉落等案件為大宗，皆已陸續排除當中。

高虹安也提醒民眾，居家室外懸掛物、招牌及陽台盆栽等應加強固定。她強調，竹市今日雖然停班停課，但為保護城市、保護市民朋友，市府團隊皆堅守崗位不懈怠、持續嚴防戒備，也提醒市民朋友此次颱風風勢不容小覷，非必要請勿外出，保護自身安全，讓災害風險降至最低。