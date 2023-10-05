你是中華民國最重要一塊拼圖！桃園揪拍照打卡抽禮券

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為慶祝國慶月，桃園市觀光旅遊局以「你是中華民國最重要的一塊拼圖」為主題打造12款國慶限定拍照打卡牆，攜手桃園好棧旅宿業及觀光遊樂業者推出「國慶桃園好好玩，拍照打卡抽千元禮券活動」，多家旅宿也祭出「旅宿同慶優惠」，鼓勵10月來桃園旅遊打卡抽好禮，享受旅宿超值優惠。

觀光旅遊局長周柏吟表示，觀旅局為國慶月製作12款限定拍照打卡牆，童趣的拼圖造型框，搭配活潑的拍照動作，傳遞「你是中華民國最重要的一塊拼圖」的意義，透過打卡分享，跟好友一起歡慶國慶。

12款限定拍照打卡牆，設計上結合各旅宿特色意象與周邊遊程，以活潑有趣的插畫手繪風格呈現，放置於名人堂花園大飯店、和逸飯店桃園館、福容大飯店桃園、福容大飯店中壢、桃園喜來登酒店、尊爵天際大飯店、南方莊園渡假飯店、尊爵大飯店、住都大飯店、福容大飯店桃園機場捷運A8、台北諾富特華航桃園機場飯店及小人國主題樂園，每款都不一樣，相當有特色，邀請大家相揪來桃園蒐集。

除了12款限定拍照打卡牆，52家桃園好棧優質旅館及民宿也張貼桃園國慶月主視覺海報，10月5日至10月31日，只要跟拍照打卡牆或國慶海報合照，上傳至樂遊桃園臉書活動貼文留言處並標註一位好友，即可獲得抽獎資格，共將抽出50名1000元超商禮券，好康不容錯過。

除了打卡抽好禮，桃園超過39間旅宿業者，攜手觀光旅遊局共同推出「旅宿同慶優惠」，有渴望會館十月限定學生專案、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的歡暢時光住房專案，以及福容大飯店桃園機場捷運A8店的2023「機場捷運輕旅行」住房專案，其他則是推出超值房價，包括168集團旗下旅館、住都大飯店、福容大飯店桃園店、和逸飯店桃園館、智醫康寓、蜜月世紀大飯店、山水奇異、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館中壢店、薇緹花園飯店等。

至於大溪民宿秘境41和大溪老城四季行館，則是推出咖啡廳折價券及餐廳炒青菜一份，多家商務型旅館則是提出房價折扣，包括中壢米大飯店、捷適商旅、大都會商旅、奇異果共享旅店、伯爵商務旅店、凱萊汽車旅館、貝多芬旅館、怡和飯店、爵起商務飯店、町草休行館等等。桂林商務旅館、水漾時尚旅館及東楓時尚旅館則是推出通關密語-2023桃園萬聖城，即享延後退房或精美好禮。

10月的桃園，除了慶祝國慶月、世界客家博覽會外，一年一度的「桃園萬聖城」將在10月21日推出，持續到10月31日，等著大小朋友來熱鬧一起玩。今年桃園萬聖城推出5位可愛的搞怪角色，代表桃園熱門美食，以「魔幻廚房為主題」開發特色餐點讓民眾嚐鮮，更設置6座裝置藝術，歡迎一起變裝入場打卡，體驗魔幻氛圍。

周柏吟表示，桃園萬聖城已是桃園指標性活動，結合主題活動及科技，打造不同的體驗，延伸國慶歡慶的氣氛，連結周邊觀光資源與旅宿業者合作推出優惠活動，讓光輝的十月旅客造訪桃園物超所值，更能盡興體驗。