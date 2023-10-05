品牌建商首創5S城市進化論 建材高規格專寵自住客

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選址各區域黃金地段，大城營建機構過往在全台中締造無數優質社區，讓自住客不只住的舒適，換屋時還能享受房產增值的快樂，締造大城的品牌實力，自住客口耳相傳，近來大城營建機構鎖定14期最受注目的仁平段推案「悅讀大城」，一次就推出雙案，並首創5S城市進化論，展現大城營建機構雄厚的建築實力。

大城營建機構素來以「穩健優質、敦厚樸實」為品牌經營理念，凝聚近35年的建築能量，在台中各精華區域打造81座建築作品，為深度經營社區、形塑社區優良質感，發行大城住戶專屬的「大城小食光會員卡」，再加上策劃品味市集、城間野餐等豐富社區活動，讓大城的社區成為超有生命力與生活感的溫馨大家庭。

品牌力的持續積累，反饋在社區的增值潛力，不只保值還能享受優異的增值幅度，盤點大城營建機構數個指名社區，西屯區「大城仰望」，屋齡7年社區平均漲幅高達62%，位於中科核心地區、屋齡兩年的「大城仰雲」，社區平均漲幅30％，大城建設推案大本營北屯區，如「七月沐樂」、「十二月滿」、「八月小確幸」等社區，平均漲幅都在52%以上，其中「七月沐樂」更高達66%，社區的含金量相當驚人。

此次進軍中台灣推案熱區14期，大城營建機構亦有備而來，特別是二代接班後，在董事長特助賴亮成主導下，品牌活動力更強勁，主打城式專屬哲學，並提出5S城市進化論，從品牌、生活、建築、安全、美學五大面向全面提升，如引進神諭咖啡、日系蔦屋書店選冊社區等，住戶專享的「大城小食光會員卡」，已與多達45家特約品牌合作，豐富住戶全方位生活所需。

「為大多數人蓋一間一輩子的房子」大城營建機構品牌的終極目標，也因此，從選地到建築規劃，再到社區經營與深耕，無不朝此方向努力，以14期指標案「悅讀大城」為例，大城建設規劃2棟社區，一棟為地上13層、基地面積為477坪的「雲詠」，是目前14期唯一面向衛道中學首排的個案；另一個社區則是地上17層、基地面積為710坪的「築玥」，是仁平段目前唯一在角地推案的建築，皆是巧佔絕佳地段，讓自住客擁有最棒視野與良好的通風採光。

自住客最關注的建材配備方面，「悅讀大城」毫不馬虎，所用選品皆是豪宅等級，如：全室YKK AP氣密窗、義大利STOSA廚具、主客衛浴皆為TOTO全自動馬桶、太格木地板、Panasonic全熱交換器等，不只建材有感升級，售後服務也專寵自住客，全案提供2年建材保固、3年防水保固、15年結構保固，並有一對一的LINE@客服，給住戶最即時與完善的服務品質，建築與安全全面進化中，另外，大城營建機構還提供「低首付3%」方案體貼自住客，要能更多人能輕鬆入主14期富人區，買到大城打造的好房子。