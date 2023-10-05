新北查獲首宗電子煙製造廠 最高可重罰5千萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

移民署查緝5名失聯移工與外僑時，發現他們正包裝電子煙，並查獲機台與成品。新北衛生局今天表示，這是菸害防制法修法以來，查獲國內首宗電子煙製造工廠，將續查製造者處以重罰。

新北衛生局健康管理科長陳欣蓉下午告訴中央社記者，三重區三和路某處民宅，經常散發不明氣味。衛生局曾接獲檢舉稽查未果；三重警察分局員警執勤時，也接獲檢舉，洽詢當地永吉里長里長劉蕙瑩告知，民宅深夜常有移工出沒。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊接獲通報，4日至新北市三重區查緝失聯移工時，當場查獲4名移工及1名逾期停留外僑。赫然發現他們正製造電子煙，於是通知新北市府衛生局稽查。

衛生局說，到場時，現場負責人不在現場。現場查獲包裝機及注油機3台，另查獲煙彈成品94箱、半成品4箱及煙油原料35瓶，已全數封存。煙油原料、煙彈及待出貨商品，估計市價新台幣將近1000萬。

衛生局說，現場查有非法移工及外僑5人，這是自菸害防制法修法上路以來，查獲國內首宗電子煙製造工廠。這些從事包裝的移工，除觸犯煙害防制法將裁罰，也交由移民署續辦。

衛生局說，依新修正的菸害防制法規定，製造類菸品或其組合元件，可處新台幣1000萬至5000萬元，販賣者可處新台幣20萬至100萬元罰鍰。已經掌握特定對象，將進一步追查電子煙製造業者負責人及下游販售者。