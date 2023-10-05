小犬颱風台鐵班次影響一次看！ 下午6點前彰化以北正常行駛

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小犬颱風來勢洶洶，台鐵表示今（5）日下午6點前彰化以北各級列車均正常行駛，中午12點後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛。海運方面，15航線、136航次全部停航。 台鐵表示，今日下午6點前，西部幹線彰化以北各級列車均正常行駛（510次及521次改以EMU800型行駛）；彰化=枋寮間對號列車停駛；彰化=嘉義間區間車正常行駛；嘉義=潮州間區間車視風雨狀況機動行駛，潮州=枋寮間區間車停駛。 東部幹線方面，中午12點前對號列車全部停駛，12點後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛，台北往花蓮方向自426次（台北中午12點45分）開始，花蓮往台北方向自219次（花蓮中午12點18分）開始恢復行駛。除175次（花蓮中午12點52分）、177次（花蓮下午2點30分）、181次（花蓮下午4點43分）因編組運用調整，花蓮=七堵間停駛。 花蓮=台東間下午6點前對號列車停駛。宜蘭線（八堵=蘇澳）區間車正常行駛。北迴線（蘇澳新=花蓮）區間車中午12點前視風雨狀況機動行駛；中午12點後正常行駛。台東線（花蓮=台東）區間車全部停駛。 南迴線全線停駛。支線方面，平溪線、深澳線全線停駛；沙崙線中午12點前全線停駛，12點後視風雨狀況機動行駛；集集線、內灣線、六家線均正常行駛。 觀光列車方面，1次、2次、藍皮解憂號（5898次、5899次）停駛。 航空方面，今日截至上午10點，國內線取消182架次，國際暨兩岸航線取消46架次、延誤2架次。 海運方面，15航線、136航次全部停航，包括：基隆-馬祖2航次、馬祖福澳-福州琅岐2航次、北竿白沙-福州黃岐2航次、南竿-莒光6航次、南竿-東引1航次、南竿-北竿22航次、金門--石井2航次、金門--五通16航次、高雄-馬公1航次、布袋-馬公4航次、東港-小琉球52航次、鹽埔-小琉球14航次、富岡-綠島4航次、富岡-蘭嶼4航次、後壁湖-蘭嶼4航次。