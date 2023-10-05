台北市公布勞基法裁罰結果 這間公司被罰110萬元

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台北市勞動局公布2023年8月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有125家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為826萬元，其中遭罰最多的家福股份有限公司110萬元；北市勞動局長高寶華表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。

北市勞動局表示，2023年8月份罰鍰金額前5名，依序為遭裁罰110萬元的家福股份有限公司、裁罰100萬元的指南汽車客運股份有限公司、裁罰32萬元的財團法人原住民族文化事業基金會、裁罰27萬元雄獅旅行社股份有限公司、裁罰22萬元僑樂保全股份有限公司。

北市勞動局指出，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付休息日出勤之工資，計24家(19.2％)；未依法給付平日延長工時工資，計21家（16.8％）；未逐日記載出勤時間至分鐘為止，計20家（16％）；每7日中未有1例假1休息日，計17家(13.6％)；未依法給付工資，計17家(13.6％)。

北市勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康。

高寶華說，家福股份有限公司未依法給付勞工平日延長工時工資，且未經工會同意使勞工延長工時，因該公司遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

高寶華呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。