開槍打死東非狒狒 遭監院糾正 桃市府回應了

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桃園市3月有保育類野生動物東非狒狒逃出六福村，並在桃園市轄內流竄超過半個月，最後在圍捕時卻被外來獵人開槍打死，引起社會關切，監察院5日公布調查結果並對桃市府提出糾正。對此農業局專委劉秀卿表示，市府予以尊重並深刻檢討，針對逃逸野生動物的捕捉機制也有訂定相關處理流程並實地演練。

劉秀卿說，如監察院調查報告中所載，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務的責任，加上野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏，事發後，桃市府多次電話諮詢相關專業單位，農業部林業及自然保育署卻聯繫常年使用獵槍移除外來種的獵人，同時也未給予充分的情境說明。

而調查報告也載明，該獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀的車輛，抵達後甚至表示「為其管區...來支援的」等言論，導致現場人員認為是中央主管機關農業部人員到場協助，加上保育類野生動物脫逃案件具有特殊性，農業部掌握相關救傷專業資源的同時卻未適時主責辦理或給予充分協助。

劉秀卿表示，桃園市身為野生動物保育法地方主管機關，有管理野生動物及保育的責任，這次事件是全國首例，事發以後市府除了深刻檢討也進一步提出相對應的改善作為。

劉秀卿說明，第1點，這次事件發生時，中央並沒有訂定「具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程」，但市府深知相關處理流程的必要性與急迫性，因此在事件發生後已針對逃逸野生動物的捕捉機制，訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練，未來將以保育保護、救援動物至上，尊重生命為優先，並建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程。

劉秀卿還提及，第2點將增加桃園市野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，增進野生動物救傷、收容量能，以維護公共安全及野生動物保育與福祉。針對這次的東非狒狒案件，市府一定會記取教訓、審慎改進，並積極配合中央，確保未來處理相關案件時不再發生類似情況。