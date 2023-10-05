新北政風處辦教師研習營 推廣青少年法律常識

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新北市政風處昨(4)舉辦「廉潔法律品德教材推廣暨國中小社會領域教師增能研習活動」，邀請新北地檢署婦幼保護專組主任檢察官賴建如分享，並在研習會上推廣新北政風自編青少年法律讀物，盼能培養國中生法律常識與良善品德。

新北市政風處說，為推廣校園誠信品格教育，今年特別針對國中學生研編青少年法律讀物《來到異世界的我發現法律比魔法還厲害：國中生應備的廉潔誠信法律觀念》。

政風處說，書中融合異世界題材，透過來自魔法世界的巫師主角，結合輕鬆活潑的漫畫與短影片，一同探討青少年在日常生活及校園中，可能遇到的「竊盜」、「公然侮辱」及「妨害電腦使用」等法律責任，希望能藉此讓國中學生學習到實用的法律知識，培養誠信品格意識與正確的價值觀念。

政風處並與新北市教育局、新北市國民教育輔導團合作，在昨天舉辦「廉潔法律品德教材推廣暨國中小社會領域教師增能研習活動」，共有140位國中、國小公民與社會教師參與。

活動現場並邀請賴建如從書中案例出發，就實務上「兒少相關法規」與「青少年生活及校園法律問題」進行分享。政風處說，舉辦研習是希望能透過活動，讓教師了解青少年行為背後的法律責任，也強化教師法律知能溝通，遇到問題時也能及時應對及尋求幫助。

政風處表示，為搭配書籍教學，政風處另製作10則有趣的「法律小劇場短影片」，配合學校法律大會考活動編定題庫，除了提升學生學習興趣，也讓學生能檢測學習情形。(網址：https：／／ethicsebook.ntpc.gov.tw／picture-books-detail.aspx？id=29 )。