「小犬」來襲 桃園還有300戶停電中

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「小犬」颱風來襲，桃園市一度曾高達5000餘戶停電，台電桃園區營業處全力動員進行電力修復，截至今10時止已有4千餘戶恢復供電，尚有3百餘戶停電中，主要停電區域集中在楊梅、蘆竹、觀音、大園等地區，預期今日18時前恢復供電。

由於「小犬」橫掃桃園地區，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多 路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉 線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，台電也請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里⾧、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向桃園市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙桃園市政府各級單位第㇐時間處理，因此加快復電速度。

桃園區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒