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布建多元銷售通路 PGO首創官網購車配送到府

布建多元銷售通路，PGO摩特動力首創官網購車配送到府。圖／業者提供
布建多元銷售通路，PGO摩特動力首創官網購車配送到府。圖／業者提供

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機車銷售拚促銷也拚銷售通路，摩特動力PGO宣布，推出線上購車免出門，享專人配送到府服務。適用全機種，以現金付款保證最低價，還可採多元分期購。

PGO表示，線上購車除免出門有專人配送到府，並可在全台據點保固維修全台。

PGO表示，近年來持續布建多元通路，並同步提升相關服務，希望可讓消費者有更貼近生活的全新感受，無論是J-bubu115、Spring125、BON125、ZAN125或TIG，品牌提供多元車種供車主選擇，同時為滿足車主需求，也提供更為多元購買管道。

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