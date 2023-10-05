吞嚥困難誤以為感冒，急性會厭炎輕忽恐喪命

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名模洪曉蕾到西班牙旅遊，途中身體不適，咽喉腫痛、無法吞嚥，掛急診後被要求住院！洪曉蕾因罹患會咽炎且交叉感染，接受插管、手術治療，在加護病房待了六天才脫離險境。

小兒專科醫師林智葳提醒，會厭炎的症狀跟感冒類似，出現喉嚨痛、沙啞和吞嚥困難等情況，而且病程瞬息萬變，快者幾小時內就會窒息死亡，會厭軟骨若紅腫化膿恐堵住氣管，需緊急插管或氣切建立呼吸道。

10年前（2013年），一名蒙古國醫師來台接受國際醫療訓練，某日因吞嚥困難、呼吸窘迫到急診求助，他當時僅能採端坐姿勢才有辦法呼吸，情況相當危急，經診斷為急性會厭炎膿瘍，因已無法插管，故緊急採取環甲膜切開術，再經口以喉鏡進行膿瘍切開引流手術，將蒙古國醫師從鬼門關前搶回一命。

美國的第一任總統喬治．華盛頓在身體健壯毫無徵兆的情況下死於急病，是歷史上知名的急性會厭炎案例。當年，華盛頓在風雨中騎馬巡視莊園，回來後開始發燒、喉嚨痛，不到一天的時間，咽喉疼痛腫脹、咽食困難、聲音嘶啞甚至不能說話，醫師對其採用放血療法，結果因為失血過多，驟然病逝。

林智葳指出，會厭在舌頭後方，是喉嚨裡一片軟骨構造，外觀如葉片，吞嚥食物時，會厭會封住氣管，防止食物掉入氣管和肺部；當會厭被細菌感染，組織就腫脹導致聲音沙啞發不出聲，且有疼痛的感覺。急性會厭炎初期症狀相當輕微，容易讓人以為是感冒引起的喉嚨痛而失去警覺性，但進展非常快速，若症狀持續、吞嚥困難或呼吸窘迫，應儘速就醫，並及早檢查治療，以免憾事發生。

會厭炎出現的四個症狀

林智葳說明，會厭炎常見的症狀有四個D：Dysphagia（吞嚥困難） 、Dysphonia（發聲困難）、Drooling（流口水）與Distress（焦躁不安）。

細菌感染是導致會厭炎最常見的原因，以b型嗜血桿菌最常見，孩童的急性會厭炎因不懂得表達，且會厭比大人含較多軟組織，易引發腫脹而造成呼吸道阻塞，易有呼吸困難症狀；自從孩童施打五合一疫苗，孩童發生急性會厭炎的機會已大幅減少。成人懂得自我表達且呼吸道較寬大，症狀則以喉痛及無法吞嚥為主。

其次是外傷，吃到太燙的食物，例如熱湯或熱咖啡喝得又急又大口，會厭就容易受傷；常吃刺激性食物，黏膜容易受損，也較容易感染或喉嚨不適。曾有一起案例，一名女子在吃完麻辣鍋後，覺得喉嚨痛但未加留意，直到隔天因急性會厭炎送醫不治。醫師研判該女子因作息不規律而有輕微的感染症狀，熬了夜又去吃麻辣鍋，加劇喉嚨黏膜的受損及感染，故而發生憾事。

第三是免疫力差的族群，許多急性會厭炎的患者，本身可能有癌症化療、免疫不全疾病、糖尿病、心血管疾病、呼吸道疾病、感染疾病…等問題，一旦病毒入侵會厭處，加上身體免疫力弱，就容易誘發急性會厭炎。

急性會厭炎是急症，病程走得快且兇

急性會厭炎是醫療急症，病程可能走得快且兇，幾個小時內就造成呼吸道阻塞。有的患者早上只有一點點症狀，下午突然腫脹且蓋住氣管，造成呼吸困難危及生命。醫師會先用喉鏡檢查喉嚨，照喉嚨及胸部X光，典型表現可以透過X光在喉嚨發現一個如大拇指的組織影像。

由於以靜脈抗生素注射殺死細菌，需要數天的時間才會改善，醫師往往會做預防性氣切，讓患者能呼吸保命，如果等到完全腫脹，嚴重到無法插管，就要進行氣管切開，等到會厭消腫之後，可將氣切移除。

急性會厭炎治療三步驟

首先要確保病人的生命安全，需要插管建立預防性的呼吸道，確保呼吸順暢。其次，會厭炎在醫學上叫做「深度感染 deep infection」，不像皮膚病屬於表層感染比較好治療，有些民眾皮膚被細菌感染，抹個藥膏，甚至不吃抗生素也會痊癒。會厭位處人體深部，需要靜脈注射廣效型抗生素及消炎藥物，才能完全清除細菌，患者往往喉嚨痛、食慾不佳，也需要點滴補充水分。

第三則是維持會厭炎期間患者的基本生理狀態，有些人會痛到沒辦法吃東西，也有些老年人需要先放鼻胃管來維持生命跡象，若痛到無法入睡，適時的止痛藥，或給予類固醇注射以及吸入性藥物治療，能幫助會厭消腫。

來勢洶洶，提高警覺快治療

急性會厭炎來勢洶洶，要提高警覺趕快治療，會厭炎在緊急治療後，預後通常良好，不需過度擔心。平常保持正常生活作息，有充足睡眠，飲食均衡營養，減少攝取刺激性食物 ; 因麻辣鍋等刺激性食物容易刺激喉嚨，引起發炎，須適量食用，避免過度刺激咽喉，再發機率其實不高。

急性會厭炎的預防

林智葳提醒，細菌感染是導致會厭炎最常見的原因，引起急性會厭炎的細菌多是由飛沫或接觸感染物而傳播，在每年流行感冒期間，出入擁擠的公共場所要戴口罩、勤洗手，做好自我防護，感染初期的症狀不明顯，容易被誤認成一般感冒，要多加留意身體狀況。

此外，會厭炎在成人和兒童身上表現略為不同，在成年人身上，通常需要數天才會發展出明確徵兆，孩童患病幾小時內就會出現明顯症狀。成人的會厭炎容易出現發燒、喉嚨痛或吞嚥痛、聲音沙啞像被包住、呼吸喘鳴聲、無法平躺呼吸及胸悶、流口水等症狀。

自從孩童施打五合一疫苗後，孩童發生急性會厭炎的機會已大幅減少，但是偶爾有案例，如果家長覺得孩童聲音突然啞掉、聲音嘶啞或是一直流口水、吃不太下，要趕快送到醫院急診檢查。

文／畢翠絲