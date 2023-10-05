突破中年轉業危機！自創烘焙品牌再創事業第二春

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中年轉業免驚，勞動部勞動力發展署5日分享最新案例，53歲阿緒在人生低潮及職涯轉捩點時，毅然決然轉換跑道，參加勞動部勞動力發展署辦理的「電子商務與數位行銷人員培訓班」，結訓後創立個人品牌，轉換工作跑道重新出發，成功開創事業第二春！

阿緒原任職於電信服務業20多年，前期為內部機房維護工作，後期於專案企業駐點服務，平時就對烘焙深感興趣，於是利用工作之餘，考取烘焙丙級證照。近年來電子商務興起，烘焙零售商也搭上線上購物風潮，但阿緒對於電子商務毫無概念，透過參加職業訓練補足對於電子商務商業模式的知識技能，並結合職訓所學利用網路行銷方式推廣自製的烘焙產品。

中年轉業須面對許多問題，阿緒不因年齡而劃地自限，更加倍的努力及認真學習訓練課程，訓後應用所學，創立個人品牌，突破外在環境的侷限。阿緒說，在訓練課程中所學的專業知識，如產品定位、粉專設立、行銷的文宣產出，到產品正式售出，更是提供了創業初期極大的幫助。阿緒非常滿意該訓練課程的內容，驚呼原來職訓課程是如此豐富多元，讓他充滿成就感，期許未來能逐步築夢踏實，努力不懈朝著自己的夢想前進。

為協助高齡者提升工作技能以重返職場，發展署特別針對65歲以上長者的身心特性及需求，開辦適合高齡者參訓之專班訓練課程，彈性規劃訓練時數，提供助教及輔具等措施，以排除參訓障礙，112年開辦觀光導覽解說員實務班、超商門巿人員培育班、樂齡輕食點心培訓班等計14班次；此外，發展署亦因應產業發展，辦理多元化職前訓練課程，每年開辦逾1,800班次。112年截至目前，尚有150餘班訓練課程招生中，歡迎有參訓需求的民眾踴躍報名。凡是中高齡及高齡者，其訓練費用由發展署全額補助，符合資格者還可申請職業訓練生活津貼。

由發展署建置的「台灣就業通」網站，於112年全面進行改版，民眾可依需求選擇「找工作」、「找人才」、「找課程」、「創業協助」與「技能培訓」等主題，再輸入關鍵字即可找到貼合自身需求的內容。歡迎民眾上網點選「找課程」，若想了解詳細的課程資訊可至台灣就業通之「職前訓練網」查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢。