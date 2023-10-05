世紀壟斷案 蘋果爆曾差點買下微軟Bing取代谷歌

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【時報編譯柯婉琇】根據法院文件，蘋果公司曾考慮以DuckDuckGo取代Alphabet旗下谷歌（Google），成為蘋果Safari瀏覽器隱私模式下的預設搜尋引擎，雙方並曾展開協商，但最終蘋果還是放棄了這個想法。

周三晚間，負責審理美國政府狀告谷歌壟斷的法官公布筆錄，內容除了指出蘋果考慮引進DuckDuckGo之外，也披露蘋果在2018年和2020年曾討論收購微軟公司的Bing搜尋引擎。

美國地方法院法官Amit Mehta周三裁定解封DuckDuckGo執行長Gabriel Weinberg和蘋果高層John Giannandrea的證詞。這兩人都在不公開的庭審中作證。

根據法院筆錄，DuckDuckGo執行長Weinberg在作證時表示，DuckDuckGo在2018年和2019年曾與包括Safari部門負責人等蘋果高層，就Safari瀏覽器隱私模式採用DuckDuckGo作為預設搜尋引擎一事，進行了大約20次會議與通話，「我們一直在談論這件事，我以為蘋果會推出這項服務」，他並透露蘋果Safari瀏覽器已經引進DuckDuckGo幾項隱私技術進行整合。

但2018年加入蘋果擔任搜尋部門主管的Giannandrea表示，據他所知，蘋果並未考慮轉向DuckDuckGo。在2019年2月發給其他蘋果高層的電郵中，Giannandrea表示，Safari的隱私模式瀏覽改用DuckDuckGo「可能不是一個好點子」。

他在作證時表示，DuckDuckGo仰賴Bing來獲取搜尋資訊，因此也可能向微軟提供一些用戶信息，「如果蘋果真的想轉向DuckDuckGo，我可能會堅持對DuckDuckGo進行更多盡職調查」。

本案為美國司法部指控谷歌向蘋果等公司支付數十億美元，以作為這些公司網路瀏覽器和智慧型手機上的預設搜尋引擎，這些交易使微軟Bing和DuckDuckGo等其他搜尋引擎難以累積用戶和成為谷歌的競爭對手。

Giannandrea否認蘋果想引進DuckDuckGo，但也證實蘋果執行長庫克（Tim Cook）在2018年曾指示他與微軟高層討論在Safari瀏覽器使用Bing搜尋引擎的可能性。他表示，兩家公司在2018年秋季和2020年聖誕節前後曾進行一連串會議，討論成立合資企業或將Bing賣給蘋果的可能性。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）周一作證時表示，如果蘋果願意換掉谷歌，那麼微軟就願意損失數十億美元割愛Bing。