日本東電第二輪核處理水排海 中國再湧負評聲浪

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日本東電福島第一核電站今上午執行核處理水第二輪排海，中國媒體快訊推送新聞，相關討論成為社群微博熱搜，滿是負面批評，有評論痛斥，日本國內外的信譽度正被嚴重透支。

據央視報導，日本東京電力公司福島第一核電站於當地時間今天上午10時30分左右執行核處理水第二輪排海，按東電公司先前公布計畫，這輪核處理水排海總量約7800噸，週期預計17天，福島第一核電站內儲存核處理水逾130萬噸。

報導提到，日本政府和東電公司以核電站內大量儲水罐妨礙廢堆作業為由，決定將經多核素處理系統處理、經稀釋後的核處理水排放入海，排海決定遭到日本國內外強烈反對，日本政府和東電公司仍於8月24日啟動了核處理水排海計畫。

中國境內多家媒體引用、轉載央視報導，下標包括「又來了！日本排放第二輪核污染水」、「日本第二輪核污染水排海啟動，這才剛開始？」、「7800噸！17天！日本開始第二輪核污染水排海！」，大量使用了驚嘆號。

中國新聞網官方微博評論，「大量核污染水持續排入太平洋的同時，又出現了新的問題，因排污產生的垃圾面臨無處安放的境地。對於愈發嚴重的核污染危機，日本政府和東京電力公司卻裝聾作啞、一意孤行，其在日本國內外的信譽度正被嚴重透支」。

東電公司執行核處理水第二輪排海等相關討論躍上微博熱搜，熱搜最高位置達今天第10名；新聞發出後約2小時，截至5日中午12時，相關訊息累計閱讀量達4千多萬次點閱，計有80多家媒體發布；有民眾激憤表示，應該加大對日本水產品進口禁制令。

中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利淩駕於全人類長遠福祉之上，此舉極端自私極不負責任。

據第一財經5日報導，中國是日本農水產品出口主要市場，扇貝、海參等海產品以及日本燒酒等飲料，均於中國市場受到歡迎。由於中國暫停進口日本水產品，日本政府正在摸索開拓新的海外市場，美國和東南亞為關注重點；歐美市場規模大，不過飲食文化與亞洲完全不同，這些差異會構成出口阻礙。