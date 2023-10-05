中橫解除部分管制 關原至慈恩段 延至明解除

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受颱風小犬影響，中橫公路東段台8線慈恩至太魯閣閣口131.5k至184.5k路段，上午在工程單位清除沿途落石後，中午12時解除預警性封路管制，但台八線關原至慈恩路段114.6k至131.5k，仍有強降雨發生，預計要延到明天才能解除管制，解除後，當中的117.4k關原路基缺口災點仍持續進行搶修，並恢復施工管制，雙十節連假管制時間有變動，籲請駕駛人注意。

公路局東區養護工程分局表示，因之前杜蘇芮與海葵兩次風災影響，造成中橫公路台8線東段沿線多處災點發生，現正由太魯閣工務段持續進行災修工程復建中。颱風小犬來襲，昨天便針對台8線114.6k至184.5k（關原至太魯閣口）路段實施預警性封閉道路。

工務段漏夜清除沿途落石、斷裂樹枝，今天中午12時，先開放中橫公路東段台8線慈恩至太魯閣閣口131.5k至184.5k路段，解除預警性封路管制。

不過，台8線關原至慈恩路段114.6k至131.5k，為考量高山地區易因強風及山脈地形效應造成局部強降雨現象，以及前次風災造成117.4k關原災點邊坡較為脆弱與穩定性降低等影響，預計延到明（6）天上午7時解除預警性封路管制，並恢復台8線117.4k災修路段原有施工管制措施。

太魯閣工務段說明，關原路基缺口災點管制範圍為關原至金馬隧道114.6k至120.6k間，每天上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至13時、下午15時至15時10分及17時至17時10分等5個時段放行，其餘時間(含夜間)封閉道路。

另為配合雙十國慶連假，10月7日起至10月10日，台8線117.4k關原災修路段，改每天上午7時至下午5時10分採單線雙向輪流放行，其他時間（每天下午5時10分至翌日上午7時）實施台8線114.6k至120.6k（關原至金馬隧道）路段夜間封閉管制。放行期間有搶修人員在現場警戒、管制，請用路人通行時小心駕駛。