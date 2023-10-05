新北三芝筊白筍產季到 開放免費體驗 限額400人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市三芝區筊白筍進入10月盛產期，新北市副市長劉和然今（5）日上午出席宣傳記者會推廣三芝筊白筍，劉和然指出，10月21、22日在三芝遊客中心舉辦筊白筍節系列活動，除了有筊傲市集、免費採筍體驗，還有梯田排球嘉年華比賽、吃妮拔河比賽等，歡迎國人一同來三芝「筊」遊。

經營蕃婆林休閒農場的三芝青農鄭志偉出席記者會分享，三芝茭白筍屬於赤殼種，產季從9月初的早生種、10月中生種及晚生種，延續到11月中下旬。三芝筊白筍一年收成一次，埔里筊白筍採用日照等種植方式，所以一年四季都有產，但三芝筊白筍肉纖維細緻、甜度也高，與埔里筊白筍口感相當不同。

鄭志偉提到，筊白筍以前稱為菰，意思是指開花結穗為稻米，但感染菰黑穗菌之後莖部受到刺激膨大，就是俗稱筊白筍，這幾年氣候影響筊白筍種植過程偶爾出現開花情形，但三芝有活水，筊白筍都能順利成長，品質口感都很好。但他提醒，如果筍肉出現淡紅色，代表放比較久，口感會比較差。

三芝區農會理事長林義信表示，三芝區環境優、水質好，種出的茭白筍品質優異，肉質飽滿細嫩，每年產量約10幾噸，一公斤售價100元起。10月19日舉辦茭白筍評鑑會，分為剝白組、帶殼組和甜筍王，邀專家學者進行評分選出「筍王」，10月21日開幕活動進行頒獎。

劉和然表示，每年10到11月為新北茭白筍產季，三芝區為新北最大茭白筍產區，受惠於陽明山乾淨的水泉與富含火山灰的肥沃水梯田，孕育出支支飽滿肥碩口感脆、甜度高的茭白筍，邀請民眾10月21及22日到三芝「茭遊」嘗筍。

三芝區公所表示，10月21、22日免費「採筍體驗」活動，每日8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放10名現場報名，下田採筍感受農民栽培的辛苦與豐收的喜悅，報名日期公布在三芝區公所臉書粉絲專頁，同時還有筊傲市集，展售新鮮筊白筍及在地農特產品、手工藝品。

區公所表示，臉書粉專10月中旬辦理茭白筍創意料理大集結留言互動活動，留言按讚數前3位幸運兒可獲贈500元茭傲市集消費券，可折抵市集消費。今年與淡江大學USR農情食課合作， 21日舉行「梯田排球嘉年華比賽」， 22日則舉辦「吃泥拔河比賽」，讓大朋友重溫農村童趣，也讓小朋友貼近筍田。

新北市農業局表示，將持續與各地區農會努力推動在地特色美味間康農產，落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，秋季當食茭白筍，除了直接到三芝購買茭白筍外，三芝區農會也提供線上訂購服務（網址：https：／／www.3g.org.tw／index.php？cPath=13）