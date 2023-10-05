竹南離岸風電場商轉2年 立委批當地漁獲剩2成

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竹南鎮龍風漁港外海由外商建置的離岸風電場，目前已完成建置商轉近2年，竹南外海離岸風機共建置了22座，已對當地沿岸潮流造成相當影響，當地2座定置漁網業者向立委陳超明陳情漁獲大減只剩2成，陳超明4日在立院質詢經濟部長王美花，擔心接下來的離岸風電場所需電纜上岸廊道，將會嚴重打擊定置漁網生存，要求王美花給個交代。

風電業者在竹南鎮龍風漁港及後龍鎮外埔漁港外海，建置離岸風電場，一共設置了47座離岸風機，其中竹南鎮外海的22座風機是最早完工的風機，完工至今已近3年。陳超明指出，當初離岸風電業者對漁民宣稱，風機的基樁形同人工魚礁，會聚集更多的魚群，創造綠能與漁民的雙贏，所以漁民在過程中都與業者保持良好的互動，因為他們相信政府。所以這兩座風場不像其他風場開發遭遇許多抗爭，而是按進度成為台灣最早發電的離岸風力電廠。

陳超明表示，離岸風機完工至今3年，竹南鎮龍鳳漁港的漁民卻發現從去年到今年的漁獲量，比起前年大降5成，定置漁網的漁獲量更是只剩2成。定置漁網的漁民向他陳情說，魚是跟著海水潮流活動的，當風機一根根插在海床上，導致原本海流改道了，魚也就改變原本的活動區域，漁民當然就捕不到魚，龍鳳漁港漁獲量產值就從每年7千多萬剩下3千萬。

陳超明指出，現在經濟部為了離岸風力發電區塊開發，公告電纜上岸共同廊道，光是苗栗縣就被劃設了竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道。其中竹南廊道將竹南龍鳳漁港最重要漁獲來源的兩處定置漁網完全包含在內，但是劃設過程中根本沒有跟漁民有任何的溝通，連苗栗縣政府反應的問題，也完全被經濟部與農業部漠視，已讀不回，漁民向他控訴，一旦施工，定置漁業將會完全被消滅。

陳超明強調，漁獲產量只剩一半時，龍鳳漁港將會面臨滅港的危機，影響周邊餐廳生存，涉及的產值高達數億，以上千的就業人口與家庭，苗栗縣政府才規劃將龍鳳漁港打造為西濱公路的濱海休閒驛站，準備爭取投入6億的建設經費，活絡地方經濟，現在政府卻為了風電業者賺錢而犧牲苗栗的未來，他要求王美花給交代。