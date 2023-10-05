《國際經濟》烏克蘭適應戰時環境 IMF估明年經濟繼續成長

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】國際貨幣基金(IMF)的代表團副團長在周三指出，烏克蘭經濟正很好地適應俄羅斯入侵之後的戰時環境，經濟將在明年持續下去。

IMF烏克蘭特派團的副團長Natan Epstein說，國內需求強勁，以及堅實的私人消費，正在推進烏國經濟活動。

Epstein在媒體簡報中說：「烏克蘭經濟無疑地正在適應戰爭環境，突顯出非凡的適應力。我們預期，明年經濟將繼續成長」。

IMF曾在今年六月提出預測，指今年烏克蘭國民生產總額成長率將在1%至3%之間。Epstein在周三表示，他預計今年的成長將在該預測區間的上端。

自去年二月俄羅斯入侵以來，烏克蘭經濟遭受沉重打擊。烏國政府大量依賴西方國家在金融、社會和人道主義方面的援助。

IMF代表團本周在基輔(Kyiv)與烏國政府官員會面，討論總體經濟目標和結構性改革，作為IMF價值156億美元四年期貸款計畫的第二次評估。

IMF官員說，總體而言，該計畫的執行情況良好，烏克蘭政府已經達到量化的目標，但是有關結構性的基準工作仍有待完成，例如在政府治理、反貪腐和財政政策。

基輔的四年期計畫是IMF總計1150億美元全球支援經濟計畫的一部分，希望能在俄羅斯入侵烏克蘭之際，支援經濟發展。

IMF也在周三重啟了駐在烏克蘭的代表辦公室，IMF說，此有助於雙方的合作。