高原騎士年度限定全新原桶強度Cask Strength Release No.4 限量上市推出至臻品酩餐會

歷經兩個世紀的輝煌歷史，世界最北的「Highland Park高原騎士」蒸餾廠，今年適逢酒廠225周年，隆重推出全新原桶強度「Highland Park高原騎士Cask Strength Release No.4」，再次以「原酒本色」引領威士忌界創造高峰。高原騎士更與英國創意木匠 Jamie Gaunt共同合作，以威士忌橡木桶板塊打造一件意義深遠的雕塑作品，象徵原桶強度凝聚高原騎士225年悠久歷史。為了滿足酒迷與饕客的期待，高原騎士將與米其林主廚餐廳Wildwood攜手首次舉辦「原桶系列Cask Strength Release No.4品酩餐會」，邀請粉絲第一時間感受原桶強度非凡的絕妙風味。

Highland Park高原騎士首席釀酒大師Gordon Motion表示，「原桶強度」威士忌，是真正能夠讓每位威士忌旅行者盡情領略威士忌獨特風味的完美酒品，高原騎士以逐年推出新批次的精心釀造原桶強度威士忌，運用不同橡木桶創造「原酒本色」絕佳風味。「高原騎士Cask Strength Release No.4」是高原騎士Cask Strength Release系列，首度推出融合波本桶與波特桶的絕佳釀作，在釀造過程中注入了高原騎士獨特的甜蜜與煙燻韻味；此酒款散發出香烤椰香和土耳其軟糖的誘人香氣，強勁而濃烈的酒體，透過無可取代的品牌「5大基石」製程，絕妙平衡了繁複的氣味，並造就天然深邃的金黃酒色。啜飲一口，舌尖上立即迎來清新粉紅葡萄柚佐以芬芳玫瑰水的氣息，伴隨標誌性的石楠花蜜香及煙燻雪莉風味；而原桶強度威士忌堅持百分百不稀釋，並透過非冷凝過濾的技術以「原汁、原色、原味」裝瓶，讓每一位品酩者都能夠品味到「原酒本色」強勁而濃烈且富含深度餘韻的風味。

高原騎士與英國創意木匠 Jamie Gaunt共同合作，以威士忌橡木桶板塊打造象徵高原騎士225年悠久歷史的木雕創作。圖/業者提供

高原騎士Cask Strength Release系列首次結合波本桶和波特桶的極致原酒佳釀No.4，首次推出搶先試飲品酩餐會，結合米其林主廚餐廳Wildwood的直火料理與原桶系列威士忌共綻絢爛火花。圖∕業者提供

高原騎士原桶強度單一麥芽威士忌Cask Strength Release No.4天然深邃的金色酒液，充滿石楠花蜜及誘人的烤椰子香氣，入口清新粉紅葡萄柚、芬芳玫瑰水的口感，帶來異國情調的陽光烘烤香料、甘草餘韻。酒精濃度：64.3%、建議售價：3,200元。圖/業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）則表示，為滿足追求以炭火烹調而呈現食材鮮美的老饕，以及愛好原桶系列威士忌豐富層次但又同時擁有細緻平衡風味的忠實品酩粉絲，2023年高原騎士將為威士忌品酩者們帶來前所未有的味覺探險，特別與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，首度舉辦原桶強度Cask Strength Release No.4品酩餐會。Wildwood以直火烹調方式為各式料理增添絢爛色彩，佐以高原騎士既甜蜜又奔放的Cask Strength Release No.4，將「原酒本色」品酩餐會推上更極致完美的層次，帶領高原騎士酒迷們一起「野出新風味」，一同共譜這段威士忌的傳奇歷程。

高原騎士Cask Strength Release No.4「原酒本色」品酩餐會（11月3日至11月4日，共三場）

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