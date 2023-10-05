苗縣府爭取校園周邊道路改善 獲中央核准7案總經費逾1億

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苗栗縣政府工務處爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，經交通部公路局及內政部國土管理署同意後，核定7案工程計畫，總經費1億1千5百多萬元，其中竹南鎮中興商工及山佳、竹興國小周邊道路改善就花費近5千萬元，都已完成前期規畫，工程設計已送國土署審核後即將發包施作。

苗栗縣政府針對友善行人重要路口改善，尤其是校園周邊道路行人通道不良路口，積極爭取內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費補助，依序改善縣內各級學校周邊路口及行人通道安全改善，今年共獲國土署核定補助7案，共1億5千餘萬萬元。

其中，竹南鎮大營路與博愛街、自由街、建興街及中興商工校門等重要通行路口，來往人車通行密度高，因大營路的人行空間不足，影響民眾及中興商工學生通行安全，尤其是上下課、上下班時間，常可見到人車搶道情形嚴重。

根據竹南鎮公所規畫設計，將全面加寬大營路沿線3處路口人行步道，並符合無障礙規範及路口改善要求，改善人車分道需求，總經費1，895餘萬元，竹南鎮公所自籌227萬元，目前進入發包作業，預計工期1年完成。

另外，竹南鎮公所並提報山佳國小及竹興國小校園周邊安全道路改善計畫，獲得國土署核定補助2，600多萬元，竹南鎮公所自籌360萬元，目前2案都已完成前期規畫細部設計，設計案已送國土署審核，待核定後就可發包施作。

另外，後龍鎮大山國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫，總預算為2千萬元，規畫由大山國小前方苗9線通往苗8線明山路至大山火車站，將新設實體人行道，保障學校1百多名師生通行安全。