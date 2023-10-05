電金傳點火 IC設計、矽光子火熱 26檔嗨翻

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受惠美股反彈，台股今（5日）開高走高，包括電子、金融與傳產類股均遍地開花，此外，權王台積電（2330）也隨美股ADR上漲8元，帶動大盤震盪走高，收復昨日的長黑K，終場大漲180.14點或1.11％，以16,453.52點作收，成交量達2,400.4億元。

台積電收盤上漲8元或1.54％，以529元作收，而IC設計族群持續強勢表態，晶相光（3530）、笙科（5272）同步再拉一根漲停，智原（3035）漲幅近6％，笙泉（3122）漲逾5％，祥碩（5269）、訊芯-KY（6451）也漲逾4％，IC設計龍頭聯發科（2454）則貼盤小漲0.77％。

中小型個股與高價千金股也各擁題材，華城（1519）大漲逾5%，文曄（3036）漲逾6.7%；千金股普遍上漲，僅力旺（3529）小跌0.46％，譜瑞-KY（4966）則強登漲停，材料-KY（4763）也有超過8％的漲幅。

AI指標股方面，廣達（2382）小跌0.40％，技嘉（2376）、緯創（3231）、金像電（2368）漲幅均在1％以內。

台北國際光電周（OPTO Taiwan）本月登場，矽光子題材火熱，包括智邦（2345）、眾達-KY（4977）均強漲半根漲停，前鼎（4908）、波若威（3163）也跟進走揚。

國際油價創逾1年新低，航空股大回神，其中長榮航（2618）、華航（2610）大漲逾半根漲停，虎航（6757）、星宇航（2646）也跟進上漲。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計錩新、晶相光、金雨、鑫創電子共26檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，化工類股及電通類股表現亮眼，漲幅分別為2.52％、1.90％，油電類股、造紙類股表現疲軟，小漲0.11％、0.10％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾6.5％共10檔，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為錩新（2415）、晶相光（3530）、地球（1324）、華經（2468）、新美齊（2442）、昆盈（2365）、材料-KY（4763）、鈺齊-KY（9802）、波力-KY（8467）、文曄（3036）。

上市跌幅逾3％共10檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為昶虹（2443）、偉訓（3032）、麗嬰房（2911）、艾姆勒（2241）、牧德（3563）、世紀鋼（9958）、中福（1435）、康那香（9919）、健鼎（3044）、華電（1603）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、定穎投控（3715）、基泰（2538）、緯創（3231）、矽統（2363）、華航（2610）、一詮（2486）、聯電（2303）、廣達（2382）、文曄（3036）。

上櫃漲幅逾9％共20檔，前20檔均觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為金雨（4503）、鑫創電子（6680）、創威（6530）、聿新科（4161）、先益（3531）、健椿（4561）、萬旭（6134）、擎邦（6122）、世坤（4305）、笙科（5272）、艾華（6204）、萬國通（9950）。（第10～12名漲幅相同）

上櫃跌幅逾3％共10檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為美而快（5321）、點晶（3288）、達輝-KY（5276）、新門（5432）、凌網（5212）、華宏（8240）、通用幹細胞*-新（7607）、康聯訊（3672）、天方能源（3073）、錦明（3230）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、台燿（6274）、上詮（3363）、旭品（3325）、笙泉（3122）、萬潤（6187）、華星光（4979）、威剛（3260）、前鼎（4908）、波若威（3163）。