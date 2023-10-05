《通網股》智邦一路看好到2025 外資續喊買、升目標價到610

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【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，看好第三季營運表現將優於預期，且成長動能將一路延續到2025年，另外，AI(人工智能)將為智邦帶來新一股動能，將智邦目標價由495元調升到610元、重申買進評等，並調升智邦2023年、2024年、2025年EPS，調升幅度為4%、23%、25%，分別為16.92元、22.57元以及26.74元。智邦今日股價開高走高，盤中漲幅逾5%，最高達521元。

美系外資表示，儘管市場對宏觀經濟的不確定性仍在，加上需求波動，但還是看好智邦在有利的產品組合以及匯率優勢下，第三季獲利表現有機會優於預期，400G交換器出貨量的成長剛好抵銷企業交換機和智慧網卡的放緩。預估智邦第三季營收可望季增9%、年增加7%，且單季毛利率、營業利潤率將達到23.0%、13.6%，季度、年度均為正成長，EPS也可望相較預期多出1成，且成長趨勢會延續到第四季以及2024~2025年。

美系外資表示，更值得注意的是，AI(人工智慧)將為智邦帶來新的成長動力，例如亞馬遜和英特爾的人工智慧加速器，也相信智邦正在與亞馬遜和英特爾在人工智慧領域密切合作，且智邦新產能已準備好從第四季末開始增加，將為2024年、2025年獲利增加額外動力，預計人工智慧加速器將占比智邦2024年、2025年總營收的10%、15%，而400G交換器在2024年、2025年則會佔比營收約27%%、33%。有鑑於上述利多，將智邦2024年、2025年獲利預測分別上調23%、25%，並將目標價由495元調升到610元、重申買進評等，並調升智邦2023年、2024年、2025年EPS，調升幅度為4%、23%、25%，分別為16.92元、22.57元以及26.74元。