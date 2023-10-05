i15 Pro插行動電源充電GG了 他爆1致命原因

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【 中時新聞網 吳美觀】USB-C（Type-C）接孔是iPhone 15系列一大賣點，但卻有國外用戶表示，自己買的iPhone 15 Pro接上行動電源充電後，沒想到手機電量未增加，反而發生i15 Pro幫行動電源「反向充電」的窘況。據用戶測試，遇到這種情況，改用USB-A接孔就能幫手機充電。

iPhone15換成Type-C後提升便利性，不過在國外社群平台 Reddit有用戶表示 ，在為i15 Pro連接行動電源充電，竟變成iPhone反向幫行動電源充電。

無獨有偶，台灣網友也遇到相同問題，在PTT發文發問「iPhone 15 Pro如何關閉反向充電？」，該網友提到，使用行動電源會透過type-c輸出幫手機充電，並跳出「此配件使用太多電力」的提示，他確認行動電源是滿格，卻無法幫手機充電超崩潰。

貼文一出，引發網友熱議，「有些行動電源C孔確實是in/out 雙向」、「手機電都不夠用了，還要幫其它裝置充電的意義在哪」、「這功能也太智障」、「行動電源才是老大」。

據用戶測試，發現「Anker PowerCore Slim 10k PD」的USB-C接孔是無法為iPhone 15充電，若改用純輸出的USB-A接孔就可以正常充電。

科技網站MacRumors推測，可能因為iPhone 15具有反向充電功能，能幫Apple Watch、AirPods或另一支iPhone充電，此功能影響部分行動電源無法為特定型號手機充電，反而觸發iPhone 15為行充裝置充電。