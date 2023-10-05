已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資觀望，台股幸賴投信趁著第四季往年上漲機率較高的時節大力加碼，對於業績會好的貶值受惠族群、AI供應鏈、記憶體族群，還有優質半導體、系統整合、通路等族群逢低可分批接入。

歷經利空不斷的九月，加上美國政府未關門，一般預期十月美股上漲居多。但十年期美債殖利率連續創高達四．八一二％，是金融海嘯以來最高；而美元指數也創近十一個月新高達一○七．一以上，使得美股拉回，道瓊及標普向年線尋求支撐，那指及費半指數還能站在半年線附近。

進入十、十一月，過往科技股反彈居多，但是這次美元的超級強勢，如何演變待觀察。接下來就是企業財報，市場預期企業獲利應該不錯。後市觀察美股不宜再出現連續長黑，尤其科技股指數年線絕對是重要關卡。

投信成為台股定心丸

美元超強、全球貨幣遭殃，歐元創今年新低，歐股以德、法為首幾乎都跌破年線，歐元區製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）九月終值為四三．四，低於八月的四三．五，為連續第十五個月低於五○，顯示製造業景氣持續低迷。股市自然表現不佳。亞洲香港收假後開盤，也跌破今年新低點，令人擔心收假後中國股市。而日本央行態度如何絕對是目前全球貨幣焦點，是阻貶日圓還是放手？攸關亞幣走勢。韓股也在年線之下震盪。

台股九月份外資賣超上市公司一六六○億元，使得今年前三季轉為小賣超三億元；十月前三個交易日又賣，累計至四日止，今年轉為賣超三五○億。倒是國內的投信，連四四個交易日買超，達一二九二億元，今年以來累計買超約一八○○億元，主要是與市與快速擴大的ＥＴＦ有關，某種程度擋住外資賣壓。

就基本面而言，市場盛傳，輝達正積極拉貨中，廣達、技嘉等供應鏈的九月營收月增率，有機會上看三至五成之間；國發會主委龔明鑫表示，第四季可以脫離藍燈的泥淖機會非常大，目前看起來，八月出口雖仍衰退，但衰退幅度已收斂至個位數，期待九月出口有機會轉正，希望九月景氣分數和燈號能有所突破，目前看起來是有一些機會。顯然掌握第一手資訊的政府機構看到了外銷好轉跡象。

景氣燈號連續十個月亮出藍燈，超越全球金融海嘯的連九藍。之前出現連十藍時，一次是一一年十一月至一二年八月的歐債危機，一次是一五年六月至一六年三月的科技景氣下滑，均為史上次長的連續藍燈紀錄，僅次於二○○○年千禧危機的連十四藍。目前藍燈已來到本波景氣循環的末端，應不必太悲觀。

就統計資料來看，從歐股到美股、亞股、和ＭＳＣＩ世界指數，幾乎同寫下一年來最糟季度。例如ＭＳＣＩ世界指數第三季為二二年九月以來最糟成績，主要是油價飆升，觸發對通膨和經濟成長展望的恐懼。而標普指數果然難逃九月魔咒，單單一個月便下跌四．九％，總結第三季則下跌三．七％；科技股為主的那指整季跌了四．一％，是自二二年第二季來最大單季跌幅。費城半導體第三季跌幅深達六．五％，也是去年第三季以來表現最差的一季。台灣上市指數第三季則下跌三．三％。

展望十月表現不悲觀

歷經前一季大跌，除非出現系統性風險，否則隔季再大跌機率較小，尤其是第四季。而自台灣民選總統以來，每逢選舉年十月必定上漲，尚未出現例外；近十二年十月收紅機率達八三％成；且有政策利多護體，預計將有一八六○億元代操資金將釋出。

接下來，十月中旬開始，台積電、大立光等重量級權值股將陸續舉辦法說會，考量新台幣兌美元匯率第三季狂貶，許多上市櫃公司第三季財報可能優於預期，推估第三季整體上市櫃公司獲利上看八千五百億元，季增六至十三％。若第四季台幣持續弱勢，企業獲利或將再提高，當然外資買盤就不會太強，轉為內資主導。最近要關注九月營收走勢可能較強者後續發展，ＡＩ、ＰＣＢ相關族群、網通、電子檢測、設備、機電、散裝航運與汽車零組件，近期所公布的訊息都較偏向正面。當然權值王台積電十九日將召開法說會，動見觀瞻。

台積電最近利空不斷，包括外資下修資本支出預期、蘋果頂規版iPhone新機過熱等問題，加上美元走勢強勁引動資金撤出新興市場等等。

摩根大通研判，台積電可能提出明年上半年復甦偏弱觀點，主要是半導體庫存去化依然偏慢，ＰＣ、智慧機、非ＡＩ伺服器等多數終端市場缺乏需求復甦動能，會拖累景氣回溫；摩根士丹利則認為目前半導體在這波景氣周期的底部，復甦只是時間的問題。晶圓代工廠產能利用率（供給）削減，下半年將很快造成庫存殆盡，整個半導體產業的庫存天數都已從高峰下滑。

依歷史經驗，半導體庫存天數減少，是股價上揚的強烈訊號。未來伴隨科技通縮潮（如５Ｇ手機價格與４Ｇ相當甚至更便宜）的出現、長期人工智慧（ＡＩ）半導體需求爆發，將觸發補庫存的龐大需求，急單與重複下訂將再次出現，生成式ＡＩ將推動ＡＩ半導體需求成長。（全文未完）

文／方亞申

全文及圖表請見《先探投資週刊2268期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：護國小神山走出低潮

◎特別企劃：政策推動 國防、電力股剛需強

◎產業論壇：能源轉型2.0離岸光電、儲能新應用

◎國際趨勢：美元獨強 美國的盤算曝光

◎中港直擊：陸商辦大樓乏人問津養蚊子

【最新活動看板】

◎先探i投資YouTube開播了

◎先探【Pressplay】乙哥聊天室 強棒出擊

◎跟著生技女王腳步，奠定生技產業基本功

◎【先探講堂】廖崧沂2.0：多空波段操作全攻略

◎【先探講堂】廖鴻祿：新手存股輕鬆入門

◎你沒有學到的資產配置！巴菲特的獲利秘密，你必須知道